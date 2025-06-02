Ціна Dogecoin обвалилася нижче рівня підтримки $0,2 — що далі

Dogecoin увійшов до числа криптовалют, що найбільше постраждали під час нещодавніх спадів на ринку. За останні 7 днів ціна мемкоїна знизилася на 16% і може зазнати ще більших втрат

Наразі Dogecoin вже впав нижче рівня підтримки $0,2, що свідчить про повернення контролю до «ведмедів». Це ставить токен у небезпечне становище — якщо він не втримається на найближчому важливому рівні підтримки, падіння може бути масштабним.

Ціна Dogecoin залишається вище трендової лінії та блоку підтримки

Криптоаналітик Lingrid зазначила, що поточне зниження пов’язується з ABC-корекцією. Однак, на її думку, ця корекція поступово втрачає силу — особливо враховуючи, що «ведмеді» знову опустили ціну нижче $0,2.

Втім, за словами експертки, загальна структура Dogecoin усе ще виглядає «бичачою», адже ціна формує вищі мінімуми у межах висхідного каналу. Ключовою зоною залишається діапазон $0,188–$0,190 — поки він утримується, можна розраховувати на підтримку «биків».

«Структура Dogecoin зберігає позитивний характер, адже актив усе ще тримається вище трендової лінії та блоку підтримки», — каже Lingrid.

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Найважливіше зараз для мемкоїна — це повернення контролю до покупців. У такому разі зона між $0,187 та $0,19 може стати точкою входу для нової хвилі зростання. Для підтвердження «бичачого» сценарію потрібно впевнено подолати рівень $0,195 — тоді відкриється шлях до $0,215.

Проте існує і ризик скасування позитивного сценарію. Якщо ціна Dogecoin опуститься нижче $0,187 — це буде сигналом до продажу, вважає Lingrid. Консолідація нижче $0,195 може затягнути прорив, а зниження ціни Біткоїна здатне послабити всю конструкцію.

DOGE усе ще має потужну підтримку

Ще один криптоаналітик — Stanley Crypto — також зазначає, що підтримка для Dogecoin залишається сильною. Як і Lingrid, він вказує на важливість рівнів $0,18 і $0,19. Саме тут, за його словами, зосереджена найпотужніша підтримка, оскільки ціна стабілізувалася.

Це означає, що «бикам» потрібно утримати ці рівні, аби продовжити висхідний рух.

«Поточна модель сигналізує про потенційний тренд із вищими максимумами, однак прорив нижче зони підтримки може його зруйнувати», — резюмував Stanley.

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За матеріалами bitcoinist.com.