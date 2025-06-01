Біткоїн готується до зростання — Алі Мартінес

Падіння ціни Біткоїна (BTC) може наближатися до завершення — ключові технічні індикатори сигналізують про можливе відновлення після нещодавнього тиску з боку продавців

Зокрема, відомий трейдер Алі Мартінес звернув увагу на індикатор TD Sequential, який на 12-годинному графіку Біткоїна подає сильний сигнал до купівлі. За його словами, така конфігурація вказує на ймовірність зростання BTC вище $105 000.

TD Sequential — це індикатор, що базується на часі та використовується для виявлення моментів розвороту тренду або виснаження ціни. Коли індикатор досягає значення «9», це часто свідчить про послаблення поточного тренду й можливу зміну напряму.

Наразі Біткоїн сформував бичачу свічку під номером «9», що може означати завершення низхідного руху та початок короткострокового зростання. Якщо сигнал реалізується, Мартінес вважає, що BTC може знову протестувати рівень $105 000 — позначку, яка нещодавно змінилася з підтримки на опір.

Оптимізму додає і прогноз аналітика Теда Піллоу. Він зазначає, що глобальний обсяг грошової маси M2, з урахуванням затримки в 90 днів, добре прогнозує рухи ціни Біткоїна. Його модель точно передбачила падіння в травні, а тепер вказує на стрімке зростання BTC, яке може перевищити $125 000 до кінця літа.

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Попри загалом позитивний прогноз, ончейн-дані свідчать про можливу паузу перед новим стрибком. За даними платформи CryptoQuant, низка індикаторів попиту наближаються до критичних рівнів, що вже спостерігалося під час попередніх уповільнень ринку.

Зокрема, попит на Біткоїн зріс приблизно на 229 000 BTC за останні 30 днів, наближаючись до пікових значень грудня 2024 року — 279 000 BTC, що тоді стало локальним максимумом.

Крім того, обсяги BTC, які зберігають великі гравці (так звані «кити»), зросли на 2,8% за місяць. Історично таке накопичення часто передувало фазам охолодження їхньої активності.

Ці сигнали можуть свідчити про фазу консолідації перед наступним значним рухом ціни.

Станом на момент публікації Біткоїн торгується на рівні $104 712, піднявшись на 0,08% за добу та знизившись майже на 4% за останні сім днів.

Втім, BTC зберігає позиції вище ключових рівнів підтримки — зокрема, вище 50-денної ($98 083) та 200-денної ($86 943) ковзних середніх (SMA), що свідчить про збереження бичачого імпульсу. Індекс відносної сили (RSI) за останні 14 днів становить 50,28 — це нейтральна зона.

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Джерело: Finbold.