НБУ застосував до фінкомпанії захід пливу

11.02.2026 12:30
Ольга Деркач

Національний банк України (НБУ) застосував до ТОВ «АВГ Лізинг» (ЄДРПОУ 44478775) захід впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України

Фото: bank.gov.ua

Захід впливу до цієї небанківської фінансової установи застосовано у зв’язку з неподанням до Національного банку інформації / пояснень / документів та/або їх копій, що запитувалися за вимогою Національного банку, у встановлений вимогою строк.

Зазначена установа зобов’язана вжити заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України до 2 березня 2026 року.

Рішення про застосування заходу впливу до ТОВ «АВГ Лізинг» Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 9 лютого 2026 року.

Цікаве по темі: Як змінився фінансовий ринок України у січні 2026 — НБУ

Відповідно до статті 56 Закону України «Про Національний банк України» прийняті Національним банком адміністративні акти набирають чинності з дня доведення їх до відома зазначених установ у встановленому порядку в один із способів, визначених Законом України «Про адміністративну процедуру». Днем доведення до відома є день надсилання поштою або день надсилання на адресу електронної пошти відповідних установ.

Нагадаємо, що НБУ оштрафував сервіс WayForPay. НБУ застосував до ТОВ ФК «Вей Фор Пей» захід впливу у вигляді штрафу в розмірі 1 700 000,00 грн за порушення вимог законодавства України, що регулює діяльність на платіжному ринку.

Раніше ми писали, що міжнародні резерви України станом на 1 лютого 2026 року, за попередніми даними, зросли до $57,66 млрд, оновивши історичний максимум. У січні вони збільшилися на $357,8 млн порівняно з попереднім місяцем передусім завдяки зовнішньому фінансуванню, що значною мірою компенсувало чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті.

Джерело: НБУ.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
