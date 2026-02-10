Чи очікувати сильні магнітні бурі найближчими днями — прогноз

Найближчими днями сильних магнітних бур не очікується, попри підвищену сонячну активність на початку лютого. Поточні прогнози свідчать, що геомагнітна ситуація залишається переважно стабільною, а ризик потужних збурень магнітного поля Землі — низький

На 10 лютого прогнозується сонячний спалах рівня C4. Це слабкий клас спалахів, який зазвичай не має суттєвого впливу на Землю. Такі події є звичними під час фаз активнішого Сонця й рідко призводять до серйозних геомагнітних наслідків. Для порівняння, магнітні бурі, які можуть впливати на самопочуття людей або роботу техніки, зазвичай пов’язані зі спалахами класу M або X у поєднанні з корональними викидами маси.

Ключовим показником залишається K-індекс. На сьогодні він прогнозується на рівні 2,7, що відповідає спокійній або слабо збуреній геомагнітній обстановці. Значення до 3 вважаються фоновими й не класифікуються як магнітна буря. Для порівняння, слабкі бурі починаються з рівня 5, а сильні — з 7 і вище.

Якщо подивитися на динаміку попередніх днів, на початку лютого фіксувалася значно вища сонячна активність. У період з 4 по 7 лютого відбувалися спалахи класів M та навіть X, що потенційно могло призводити до короткочасних геомагнітних збурень. Проте навіть тоді K-індекс переважно коливався в межах 3–4, без переходу до повноцінної магнітної бурі. 8–9 лютого показник сягав близько 3–3,2, після чого пішов на зниження.

Окремо варто звернути увагу на показники резонансу Шумана, які наразі оцінюються як «добрі». Це свідчить про стабільний електромагнітний фон Землі без різких аномалій. Хоча цей параметр часто згадують у популярних інтерпретаціях, з наукової точки зору він не є індикатором магнітних бур, але добре ілюструє загальний стан геофізичного середовища.

Прогноз на 11–12 лютого також не вказує на різке зростання геомагнітної активності. Очікуються низькі або помірні значення K-індексу, а дані щодо сонячних спалахів залишаються в межах слабких класів або взагалі відсутні.

Таким чином, у найближчі дні підстав очікувати сильні магнітні бурі немає. Геомагнітна обстановка залишається відносно спокійною, а можливі коливання не виходять за межі норми для періоду підвищеної сонячної активності. Для більшості людей та інфраструктури такі умови не становлять жодного ризику, хоча фахівці й надалі стежитимуть за поведінкою Сонця, адже ситуація може змінюватися досить швидко.

