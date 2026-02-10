close-btn
Чи очікувати сильні магнітні бурі найближчими днями — прогноз

10.02.2026 16:40
Ольга Деркач

Найближчими днями сильних магнітних бур не очікується, попри підвищену сонячну активність на початку лютого. Поточні прогнози свідчать, що геомагнітна ситуація залишається переважно стабільною, а ризик потужних збурень магнітного поля Землі — низький

Фото: chatgpt.com

На 10 лютого прогнозується сонячний спалах рівня C4. Це слабкий клас спалахів, який зазвичай не має суттєвого впливу на Землю. Такі події є звичними під час фаз активнішого Сонця й рідко призводять до серйозних геомагнітних наслідків. Для порівняння, магнітні бурі, які можуть впливати на самопочуття людей або роботу техніки, зазвичай пов’язані зі спалахами класу M або X у поєднанні з корональними викидами маси.

Ключовим показником залишається K-індекс. На сьогодні він прогнозується на рівні 2,7, що відповідає спокійній або слабо збуреній геомагнітній обстановці. Значення до 3 вважаються фоновими й не класифікуються як магнітна буря. Для порівняння, слабкі бурі починаються з рівня 5, а сильні — з 7 і вище.

Якщо подивитися на динаміку попередніх днів, на початку лютого фіксувалася значно вища сонячна активність. У період з 4 по 7 лютого відбувалися спалахи класів M та навіть X, що потенційно могло призводити до короткочасних геомагнітних збурень. Проте навіть тоді K-індекс переважно коливався в межах 3–4, без переходу до повноцінної магнітної бурі. 8–9 лютого показник сягав близько 3–3,2, після чого пішов на зниження.

Цікаве по темі: У лютому очікується парад планет: коли саме

Окремо варто звернути увагу на показники резонансу Шумана, які наразі оцінюються як «добрі». Це свідчить про стабільний електромагнітний фон Землі без різких аномалій. Хоча цей параметр часто згадують у популярних інтерпретаціях, з наукової точки зору він не є індикатором магнітних бур, але добре ілюструє загальний стан геофізичного середовища.

Прогноз на 11–12 лютого також не вказує на різке зростання геомагнітної активності. Очікуються низькі або помірні значення K-індексу, а дані щодо сонячних спалахів залишаються в межах слабких класів або взагалі відсутні.

Скриншот: meteoagent.com

Таким чином, у найближчі дні підстав очікувати сильні магнітні бурі немає. Геомагнітна обстановка залишається відносно спокійною, а можливі коливання не виходять за межі норми для періоду підвищеної сонячної активності. Для більшості людей та інфраструктури такі умови не становлять жодного ризику, хоча фахівці й надалі стежитимуть за поведінкою Сонця, адже ситуація може змінюватися досить швидко.

Рубрики: СвітНовиниНаука
