3 акції, які можуть зрости у 10 разів до 2030 року

Попри те, що цього року фондовий ринок був доволі волатильним, кілька компаній і далі демонструють сильний потенціал для довгострокового зростання

Palantir (PLTR)

Хоча з 1 січня акції Palantir могли просісти на 15%, компанія все одно залишається ставкою на зростання: очікується, що виторг у наступному фінансовому році сягне вражаючих $7,19 млрд.

Якщо цей рівень буде досягнуто, Palantir перевищить консенсус-прогноз аналітиків у $6,22 млрд більш ніж на 15% і покаже річне зростання виторгу понад 60%. Також варто звернути увагу на показник net dollar retention, який піднявся до 139%: це означає, що чинні клієнти щороку збільшують витрати на 39%.

У держсекторі Palantir отримала знаковий 10-річний контракт армії США на $10 млрд, який об’єднав 75 окремих угод у сфері штучного інтелекту в одну платформу, а також контракт ВМС на $500 млн. У комерційному сегменті динаміка також позитивна: кількість комерційних клієнтів у США зросла до 571, що на 49% більше, ніж рік тому.

З огляду на ці дані та довгостроковий вектор розвитку, побоювання щодо поточної оцінки компанії можуть не відповідати її фундаментальним показникам. Це, своєю чергою, означає, що ринок може недооцінювати її довгостроковий потенціал.

На момент написання акції Palantir торгувалися по $142,94, додавши 22,53% з початку року.

Symbotic (SYM)

Symbotic позиціонує себе як один із потенційних лідерів автоматизації складів. Компанія розробляє повністю автономних роботів на базі ШІ, які виконують сортування, зберігання та комплектацію товарів.

Цікаве по темі: 2 акції, які можуть досягти $1 трлн капіталізації у 2026

Її рішення вже використовують великі глобальні ритейлери, зокрема Walmart і Target. Водночас Symbotic виходить за межі традиційного ритейлу завдяки великому партнерству з Medline — постачальником медичних товарів.

Найбільш відчутний потенціал зростання, втім, пов’язують із придбанням Symbotic бізнесу Walmart Advanced Systems and Robotics. Ця угода суттєво розширює цільову клієнтську базу та відкриває для компанії напрямки рішень для магазинів і micro-fulfillment у сфері e-commerce.

Картина виглядає ще перспективніше з урахуванням прогнозу, що ринок e-commerce із застосуванням ШІ може зрости з $8,65 млрд до $22,6 млрд до 2032 року. Якщо Symbotic зуміє якісно реалізувати свою стратегію в цьому сегменті, це може привести до виняткового зростання виторгу.

На момент написання акції Symbotic коштували $62,54, а приріст за останні 12 місяців становив 121,85%.

CoreWeave (CRWV)

CoreWeave — ще одна ставка на ШІ, але цього разу в хмарній інфраструктурі. На відміну від Amazon Web Services і Google Cloud, які працюють як універсальні платформи, CoreWeave спеціалізується винятково на тренуванні ШІ-моделей, inference та розгортанні моделей.

Завдяки такій спеціалізації компанія стала важливим інфраструктурним партнером для низки найбільш впливових гравців галузі, зокрема Nvidia. Ба більше, Nvidia також є інвестором: минулого місяця вона вклала в CoreWeave $2 млрд.

Додатковий драйвер — обмеження потужностей дата-центрів у США. Очікується, що пропозиція може відставати від попиту приблизно на 10 гігават щороку до 2028-го. На цьому тлі попит на спеціалізовану інфраструктуру, яку пропонує CoreWeave, стає дедалі помітнішим. Логічно, що компанія намагатиметься закріпитися в центрі цього дефіциту.

На момент написання акції CoreWeave торгувалися по $96,79, показавши зростання на 141,92% за останні 12 місяців.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

2 дивідендні акції, які інвестори купують у лютому

Конкурент Nvidia виплатить дивіденди: скільки принесуть 100 акцій

2 дивідендні акції, на які варто звернути увагу

Джерело: Finbold.