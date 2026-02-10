close-btn
PaySpaceMagazine

2 акції, які можуть досягти $1 трлн капіталізації у 2026

10.02.2026 12:30
Ольга Деркач

У міру того як фондові ринки заходять глибше у 2026 рік, дедалі більше компаній мають шанс приєднатися до «клубу $1 трлн» попри нещодавню волатильність

2 акції, які можуть досягти $1 трлн капіталізації у 2026

Фото: freepik.com

Показово, що кілька претендентів спираються на сильні фундаментальні чинники: зростання прибутків, галузеві драйвери та найближчі каталізатори.

Це узгоджується із ширшим оптимізмом на ринку щодо того, що акції можуть оновити максимуми вже найближчими тижнями.

Eli Lilly (NYSE: LLY)

Eli Lilly зараз найближча до цієї мети: її ринкова капіталізація становить близько $948,6 млрд. Щоб дістатися до $1 трлн, акціям потрібне зростання приблизно на 5,4%.

Зростання котирувань підтримує стрімке збільшення попиту на портфель препаратів GLP-1 компанії. Ключові продукти — Mounjaro для лікування діабету та Zepbound для боротьби з ожирінням. Останні результати показали зростання виручки більш ніж на 40%, а менеджмент озвучив прогноз виручки на 2026 рік у діапазоні $80–83 млрд — значно вище за очікування ринку.

Такий прогноз відображає розширення поставок, покращення виробничих потужностей та ширше страхове покриття лікування для зниження ваги, що знімає попередні обмеження, пов’язані з дефіцитом.

Паралельно довгострокова лінійка розробок Eli Lilly підсилює впевненість інвесторів. Пероральний кандидат GLP-1 orforglipron просувається регуляторними етапами й може розширити ринок завдяки відмові від ін’єкцій. Водночас препарати наступного покоління проти ожиріння, зокрема retatrutide, показали сильні клінічні дані. Це підкріплює очікування щодо стійкої цінової сили та лідерства на ринку на тлі зростання конкуренції.

Цікаве по темі: 2 дивідендні акції, які інвестори купують у лютому

JPMorgan Chase (NYSE: JPM)

На другому місці — JPMorgan Chase. Він далі від цілі, але залишається найпереконливішим претендентом на «трильйон» у фінансовому секторі.

За ринкової капіталізації близько $877,7 млрд банку потрібно додати приблизно 14%, щоб досягти $1 трлн. Хоча це відчутніший крок, він виглядає реалістичним з огляду на масштаб JPMorgan, прибутковість і чутливість до макроекономічних трендів.

Останній звіт про прибутки показав силу в інвестбанкінгу, трейдингу та роздрібному бізнесі, попри зростання витрат через інвестиції в технології та коригування балансу.

Керівництво очікує, що тиск витрат поступово слабшатиме протягом року, тоді як виручку й надалі підтримуватимуть стабільна ринкова активність і стійкі кредитні умови. Очікування зниження ставок у США пізніше у 2026 році також зменшили занепокоєння щодо волатильності чистого процентного доходу.

Ще один важливий фактор підтримки оцінки JPMorgan — повернення капіталу акціонерам. Потенційне пом’якшення регуляторних вимог Basel III може відкрити шлях до більших обсягів викупу акцій та зростання дивідендів. Тим часом інвестиції в штучний інтелект і автоматизацію мають підвищити ефективність на тлі того, що темпи зростання витрат наближаються до піку.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Конкурент Nvidia виплатить дивіденди: скільки принесуть 100 акцій

2 дивідендні акції, на які варто звернути увагу

2 акції, на які варто звернути увагу у 2026 році

Джерело: Finbold.

Рубрики: ГрошіІнвестиціїСвітНовини
google news
Новини по темі
monobank запустив функцію інвестування 09.02.2026

monobank запустив функцію інвестування
Кійосакі міг брехати, що купував Біткоїн, золото та срібло 06.02.2026

Кійосакі міг брехати, що купував Біткоїн, золото та срібло
2 дивідендні акції, які інвестори купують у лютому 05.02.2026

2 дивідендні акції, які інвестори купують у лютому
Акції PayPal обвалилися на майже 20% 04.02.2026

Акції PayPal обвалилися на майже 20%
BlackRock скидає Біткоїн та Ефір на сотні мільйонів доларів 04.02.2026

BlackRock скидає Біткоїн та Ефір на сотні мільйонів доларів
Кійосакі назвав обвал ринків «розпродажем» 02.02.2026

Кійосакі назвав обвал ринків «розпродажем»
Вибір редакції
Всі
Дія змінює юридичну форму: навіщо це державі та чи є ризики — відповіді експертів
ТОП статей 26.01.2026

Дія змінює юридичну форму: навіщо це державі та чи є ризики — відповіді експертів

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика
ТОП статей 19.01.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  12:30

2 акції, які можуть досягти $1 трлн капіталізації у 2026

 Сьогодні  11:20

Прибуток Приватбанку за 2025 рік впав

 Сьогодні  10:10

Київстар може об’єднатися з Vodafone

 09.02.2026  20:40

Кого та на скільки оштрафував НБУ в січні 2026

 09.02.2026  19:40

На український ринок виходить американський телеканал Newsmax

 09.02.2026  18:40

Web Summit Qatar 2026: де формується майбутнє фінтеху

 09.02.2026  17:40

3 фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.