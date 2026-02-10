2 акції, які можуть досягти $1 трлн капіталізації у 2026

У міру того як фондові ринки заходять глибше у 2026 рік, дедалі більше компаній мають шанс приєднатися до «клубу $1 трлн» попри нещодавню волатильність

Показово, що кілька претендентів спираються на сильні фундаментальні чинники: зростання прибутків, галузеві драйвери та найближчі каталізатори.

Це узгоджується із ширшим оптимізмом на ринку щодо того, що акції можуть оновити максимуми вже найближчими тижнями.

Eli Lilly (NYSE: LLY)

Eli Lilly зараз найближча до цієї мети: її ринкова капіталізація становить близько $948,6 млрд. Щоб дістатися до $1 трлн, акціям потрібне зростання приблизно на 5,4%.

Зростання котирувань підтримує стрімке збільшення попиту на портфель препаратів GLP-1 компанії. Ключові продукти — Mounjaro для лікування діабету та Zepbound для боротьби з ожирінням. Останні результати показали зростання виручки більш ніж на 40%, а менеджмент озвучив прогноз виручки на 2026 рік у діапазоні $80–83 млрд — значно вище за очікування ринку.

Такий прогноз відображає розширення поставок, покращення виробничих потужностей та ширше страхове покриття лікування для зниження ваги, що знімає попередні обмеження, пов’язані з дефіцитом.

Паралельно довгострокова лінійка розробок Eli Lilly підсилює впевненість інвесторів. Пероральний кандидат GLP-1 orforglipron просувається регуляторними етапами й може розширити ринок завдяки відмові від ін’єкцій. Водночас препарати наступного покоління проти ожиріння, зокрема retatrutide, показали сильні клінічні дані. Це підкріплює очікування щодо стійкої цінової сили та лідерства на ринку на тлі зростання конкуренції.

Цікаве по темі: 2 дивідендні акції, які інвестори купують у лютому

JPMorgan Chase (NYSE: JPM)

На другому місці — JPMorgan Chase. Він далі від цілі, але залишається найпереконливішим претендентом на «трильйон» у фінансовому секторі.

За ринкової капіталізації близько $877,7 млрд банку потрібно додати приблизно 14%, щоб досягти $1 трлн. Хоча це відчутніший крок, він виглядає реалістичним з огляду на масштаб JPMorgan, прибутковість і чутливість до макроекономічних трендів.

Останній звіт про прибутки показав силу в інвестбанкінгу, трейдингу та роздрібному бізнесі, попри зростання витрат через інвестиції в технології та коригування балансу.

Керівництво очікує, що тиск витрат поступово слабшатиме протягом року, тоді як виручку й надалі підтримуватимуть стабільна ринкова активність і стійкі кредитні умови. Очікування зниження ставок у США пізніше у 2026 році також зменшили занепокоєння щодо волатильності чистого процентного доходу.

Ще один важливий фактор підтримки оцінки JPMorgan — повернення капіталу акціонерам. Потенційне пом’якшення регуляторних вимог Basel III може відкрити шлях до більших обсягів викупу акцій та зростання дивідендів. Тим часом інвестиції в штучний інтелект і автоматизацію мають підвищити ефективність на тлі того, що темпи зростання витрат наближаються до піку.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Конкурент Nvidia виплатить дивіденди: скільки принесуть 100 акцій

2 дивідендні акції, на які варто звернути увагу

2 акції, на які варто звернути увагу у 2026 році

Джерело: Finbold.