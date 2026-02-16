Це може бути найгірший перший квартал для Біткоїна з 2018 року

Біткоїн може рухатися до найгіршого першого кварталу за вісім років: дані показують, що від початку року він уже просів на 22,3%. Якщо наприкінці цього місяця Біткоїн зафіксує збиток, це також буде перший випадок, коли Біткоїн завершить і січень, і лютий у мінусі

Актив розпочав рік торгівлею приблизно біля $87 700 і знизився приблизно на $20 000 — до поточних мінімумів на рівні близько $68 000. Це ставить його на траєкторію найгіршого першого кварталу з часів ведмежого ринку 2018 року, коли падіння становило майже 50%.

Біткоїн знижувався у семи з останніх тринадцяти перших кварталів. Найсвіжіші приклади — 2025 рік (мінус 11,8%) і 2020 рік (мінус 10,8%). Найбільший обвал був у 2018 році — мінус 49,7% лише за три місяці.

«Перший квартал року відомий своєю волатильною природою, — зазначив аналітик Daan Trades Crypto. — Тож можна сказати, що те, що відбувається у Q1, зазвичай не переноситься далі по ходу року, якщо судити за історичною динамікою ціни».

Перші в історії мінусові січень і лютий

BTC лише двічі поспіль показував збиткові перші квартали — у ведмежі роки 2018 і 2022.

Для порівняння, Ethereum мав «червоний» перший квартал лише у трьох з останніх дев’яти випадків. Поточний період може стати для нього третім найгіршим в історії: падіння наразі становить 34,3%.

Цікаве по темі: Біткоїн може впасти до $10 000 напередодні рецесії у США — стратег Bloomberg

Тим часом Біткоїн також наближається до першого в історії сценарію, коли і січень, і лютий завершаться в мінусі. Актив втратив 10,2% у січні та знижується ще на 13,4% цього місяця. Щоб уникнути «червоного» лютого, йому потрібно повернутися вище $80 000.

Біткоїн перебуває у фазі корекції

Нік Рак, директор LVRG Research, сказав, що поточне падіння ціни BTC на тлі затяжної глобальної економічної невизначеності «відображає звичайну фазу корекції, а не структурний злам довгострокової траєкторії активу».

«Хоча короткостроковий тиск може посилитися, якщо макроекономічні зустрічні вітри збережуться, історичні закономірності показують стійкість Біткоїна, яка часто веде до сильних відновлень у пізніші місяці, особливо з огляду на те, що інституційне впровадження та динаміка циклу халвінгу й далі підсилюють його потенціал», — додав він.

Водночас BTC увійшов у п’ятий поспіль тиждень падіння, знизившись на 2,3% за останні 24 години — до $68 670 на момент написання.

Джерело: Cointelegraph.