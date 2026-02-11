Що буде з ціною ETH після падіння — прогноз

Криптоаналітики, зокрема на Polymarket, очікують, що лютневе падіння Ethereum (ETH) триватиме до кінця місяця, а монета обвалиться ще на 18% від ціни на момент написання матеріалу — $1 950

Такі очікування узгоджуються з нещодавньою динамікою монети: ймовірно, це найбільший «лузер» серед провідних цифрових активів за ринковою капіталізацією. Від початку 2026 року Ефір просів на 34,88%, тоді як Біткоїн (BTC) знизився на 23,47%, а XRP — на 24,59%.

Криптоаналітики дають менше 5%, що відбудеться ралі ETH до $2 800 у лютому

Трейдери на Polymarket не надто впевнені у своїй оцінці того, де опиниться ETH наприкінці лютого. Хоча падіння на 18% до $1 600 є найпоширенішим сценарієм, імовірність його реалізації на момент публікації 11 лютого становить лише 29%.

Інші відносно популярні прогнози: $1 400 — з імовірністю 14%, $1 200 — 5%, $2 800 — 5% і $3 000 — 3%.

Крім того, користувачі платформи Polymarket вважають принаймні частково ймовірними всі цілі в діапазоні від $800 до $4 000, адже кожна з них має щонайменше 1% шанс бути досягнутою.

Натомість ціни між $4 200 і $5 000 на момент написання матеріалу, вочевидь, вважаються цілком неправдоподібними — з імовірністю менш як 1%.

Також можливо, що ці рівні мають бодай якусь підтримку через різні стратегії торгових ботів на ринку: контракт «так» могли купувати просто через потенційно величезну виплату, якщо ETH якимось чином підніметься вище $4 200.

Аналогічно, увесь розподіл імовірностей може легко спотворюватися такими стратегіями, хоча кількісно оцінити масштаб цього впливу складно.

Читайте також: 2 криптовалюти, які варто розглянути у лютому

Розкид прогнозів ціни Ethereum демонструє масштабну невизначеність на крипторинку

Набагато легше визначити інше: дуже широкий діапазон цін, які для Ethereum вважаються хоча б частково ймовірними, показує рівень невизначеності, що панує на криптовалютному ринку станом на 11 лютого.

З одного боку обвал, який почався наприкінці січня, переконав багатьох трейдерів і аналітиків, що спадна фаза стандартного циклу цифрових активів почалася всерйоз і що багато монет і токенів тепер рухаються до нових мінімумів.

З іншого боку, є сильне відчуття, що ситуація для сектору кардинально відрізняється від попередніх років через зростання інституційного впровадження та прийняття, інвестиційні інструменти на кшталт спотових біржових фондів (ETF) для найбільших криптовалют і сприятливіший регуляторний клімат.

Такі бичачі чинники змусили частину експертів і трейдерів вважати, що останній обвал цін є тимчасовим і що цифрові активи все ще можуть оновити історичні максимуми пізніше у 2026 році.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Кійосакі назвав Біткоїн кращою інвестицією, ніж золото

Пошуковий інтерес до криптовалют в Google біля річного мінімуму

Чому Біткоїн обвалився: три теорії

За матеріалами finbold.com.