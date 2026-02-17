close-btn
Якою буде ціна Біткоїна 1 березня — прогноз

17.02.2026 16:40
Ольга Деркач

Остання проєкція з «райдужного графіка Біткоїна» (Bitcoin Rainbow Chart) припускає, що до 1 березня 2026 року актив може торгуватися в дуже широкому діапазоні — від $41 882 до $459 303

Фото: pixabay.com

Такий прогноз з’явився на тлі того, що Біткоїн і далі стикається з важливими рівнями опору, тоді як увесь крипторинок переживає корекцію. Станом на момент написання Біткоїн торгувався по $68 111: мінус 0,8% за останні 24 години та мінус 1,43% за тиждень.

«Райдужний графік» — це інструмент довгострокової оцінки вартості, а не спосіб «вгадати» короткострокові рухи. Виходячи з поточних цін і тенденцій попередніх циклів, він показує помітний потенціал зростання протягом наступного року — від поступового підйому до можливого фінального «ривка» наприкінці циклу, залежно від імпульсу ринку.

Прогноз ціни Біткоїна

На 1 березня найнижчий діапазон — «Basically a Fire Sale» — становить $41 882–$54 704. Він сигналізує про крайню недооціненість, коли довгострокові інвестори історично активно викуповували актив.

Вище розташована зона «BUY» ($54 704–$73 737), яка вказує на сильну «ціннісну» область із привабливим співвідношенням ризику та потенційної прибутковості. Діапазон «Accumulate» ($73 737–$95 191) означає відносно низьку ціну в межах циклу й зазвичай асоціюється зі спокійним довгостроковим накопиченням.

Далі йде «Still Cheap» ($95 191–$122 925): Біткоїн усе ще недооцінений, але вже не настільки «дешевий», як у попередніх зонах.

Цікаве по темі: Це може бути найгірший перший квартал для Біткоїна з 2018 року

Зона «HODL» ($122 925–$160 927) відповідає «справедливій» ціні в межах бичачого циклу, коли історично частіше віддавали перевагу утриманню, а не агресивним покупкам.

Діапазон «Is This a Bubble?» ($160 927–$204 932) свідчить про зростання спекулятивного ажіотажу та підвищені оцінки. «FOMO Intensifies» ($204 932–$262 522) сигналізує про прискорення ентузіазму інвесторів і покупки «на імпульсі».

Зона «Sell. Seriously, SELL!» ($262 522–$341 636) історично пов’язана з пізньоцикловою ейфорією та підвищеним ризиком корекції.

Найвища область — «Maximum Bubble Territory» ($341 636–$459 303) — відображає крайні рівні переоціненості, які раніше передували різким розворотам.

Якою може бути ціна Біткоїна на 1 березня

Оскільки Біткоїн торгується біля позначки по $68 000, за форвардною кривою на березень 2026 року він перебуває в зоні «BUY» — трохи вище нижнього порога накопичення.

Якщо Біткоїн рухатиметься за середнім сценарієм моделі, перехід у зони «HODL» або «Is This a Bubble?» означав би ціну приблизно в діапазоні $122 000–$200 000 на 1 березня 2026 року.

Повний спекулятивний цикл, схожий на попередні ралі після халвінгу, може підштовхнути ціну до $260 000–$340 000, а екстремальна фаза ейфорії вимагала б стрибка до $400 000 або вище.

Водночас, якщо макроекономічний тиск або слабший попит загальмують цикл, Біткоїн може залишатися нижче $95 000 на початку 2026 року — тобто в межах зон накопичення, не переходячи в перегріті діапазони.

Джерело: Finbold.

