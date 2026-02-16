Криптотрейдер перетворив $170 на $118 000

Криптотрейдер на популярному prediction-маркеті Polymarket, схоже, зміг перетворити своє хобі на вражаюче джерело прибутку — приблизно $118 000 лише за один місяць

Ще більш примітно те, що трейдер під ніком xdd07070 на платформі стартував лише з $170. Це означає, що між серединою січня та 16 лютого він отримав майже 70 000% прибутковості на вкладені кошти.

Стратегія на кіберспорті в Polymarket, що принесла 70 000%

Схоже, сама стратегія не спиралася на жодну складну модель або надшвидких торгових ботів, як у деяких інших надуспішних акаунтів, які вже привертали увагу раніше. xdd07070 зробив лише 40 угод, зосереджених на результатах кіберспортивних матчів.

Стратегія полягала у відстеженні матчів і ставках на кіберспорт у відеоіграх. Переважна більшість прогнозів стосувалася популярних дисциплін Counter-Strike (CS), League of Legends (LoL) та Valorant.

Цікаве по темі: Біткоїн може впасти до $10 000 напередодні рецесії у США — стратег Bloomberg

Відхиленням від цього патерну стали дві угоди, пов’язані з Dota 2.

Спочатку трейдер втратив понад $20 000, а потім перетворив $170 на $118 000

Ще одна цікава деталь у торгівлі xdd07070 — його частка вдалих ставок. Перші п’ять угод — чотири по LoL і одна по CS — виявилися невдалими, а Polymarket показував збитки понад $20 000.

Після цього ситуація повністю змінилася: наступні 35 ставок були успішними. У підсумку це й дало результат від $170 до $118 000 та 80% win rate станом на 16 лютого 2026 року.

Нагадаємо, що у Deutsche Bank заявили, що Біткоїн більше не відповідає ярлику «цифрового золота». Старша стратегиня Deutsche Bank Маріон Лабур сказала, що волатильність Біткоїна нікуди не поділася — вона просто знову стала помітною. І сталося це невчасно для ринку, який торік намагався показати BTC як актив, що дедалі більше приймають інституційні інвестори.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Цей криптоактив може обігнати Біткоїн та Ефір за капіталізацією — Bloomberg

Robinhood запускає layer-2 мережу для токенізованих активів

2 криптовалюти, які варто розглянути у лютому

Джерело: Finbold.