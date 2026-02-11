Robinhood запускає layer-2 мережу для токенізованих активів

Компанія Robinhood запустила публічний тестнет Robinhood Chain — своєї нової мережі Ethereum формату layer-2, створеної на технології Arbitrum

Простими словами, layer-2 — це «другий поверх» над Ethereum: він працює поруч з основною мережею, але допомагає робити операції швидше й дешевше, не перевантажуючи сам Ethereum. Для користувача це означає менші комісії та швидші перекази й угоди, а безпека при цьому спирається на Ethereum.

Тестнет уже доступний для розробників. Він пропонує точки доступу до мережі, документацію на docs.chain.robinhood.com, сумісність зі стандартними інструментами розробки під Ethereum та ранні інтеграції від інфраструктурних партнерів.

У Robinhood кажуть, що мережа розрахована на «використання фінансового рівня». Йдеться про сценарії, які мають працювати стабільно та без перерв: торгівля 24/7, зручне перекидання активів між мережами через бриджі, самостійне зберігання активів у гаманці та децентралізовані продукти. Серед прикладів — платформи з токенізованими активами (коли звичні речі на кшталт акцій «упаковують» у токени), ринки кредитування та біржі безстрокових ф’ючерсів.

Запуск мейннету запланований на пізніше цього року. У найближчі місяці компанія очікує появи функцій на кшталт тестнет-активів (зокрема токенів, схожих на акції) та тіснішої інтеграції з Robinhood Wallet.

Йоганн Кербра, старший віцепрезидент і генеральний менеджер Crypto та International у Robinhood, заявив, що тестнет Robinhood Chain заклав основу для «екосистеми, яка визначить майбутнє токенізованих активів реального світу», а також дасть змогу розробникам підключатися до ліквідності децентралізованих фінансів (DeFi) в екосистемі Ethereum.

Цікаве по темі: Robinhood запускає фонд для інвестицій у приватні компанії

Ставка Robinhood на токенізацію

Запуск означає глибший зсув у стратегії Robinhood — від простої пропозиції криптотрейдингу до розвитку власної ончейн-інфраструктури. Це відбулося після рішення токенізувати майже 500 американських акцій та біржових фондів (ETF) на Arbitrum у межах ширшої стратегії щодо активів реального світу.

Robinhood Chain також відображає ширший тренд, коли біржі намагаються контролювати і користувацький інтерфейс, і «рейки» — тобто технічну інфраструктуру, якою рухаються транзакції. Наприклад, Coinbase керує регульованою торговою платформою та паралельно розвиває свій layer-2 Base. Kraken рухається в схожому напрямі: компанія керує глобальною криптобіржею та розробляє Ink — власну layer-2-мережу на базі Optimism — разом із токенізованими акціями xStocks.

Неоднозначна репутація

Robinhood стикалася з регуляторною та публічною критикою через збої в роботі системи під час періодів ринкового стресу, а також через використання механізму payment for order flow в торгівлі акціями, коли маркет-мейкери платять брокерам за перенаправлення клієнтських ордерів в обмін на ребейти.

CEO Robinhood Влад Тенєв у січні заявив, що токенізовані акції можуть допомогти запобігати зупинкам торгів завдяки властивостям блокчейн-технологій, які забезпечують розрахунки в режимі реального часу.

Джерело: Cointelegraph