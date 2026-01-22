Криптокомпанія BitGo залучила $212,80 млн під час IPO у США

Криптостартап з кастодіальних послуг BitGo Holdings 21 січня розмістив акції в рамках первинного публічного розміщення у США вище заявленого діапазону, залучивши $212,80 млн і проклавши шлях до першого виходу на біржу компанії з цифрових активів у 2026 році

Компанія з Пало-Альто (Каліфорнія) продала 11,8 млн акцій по $18 за штуку — порівняно з маркетинговим діапазоном $15–$17 за акцію. IPO оцінило BitGo у $2,08 млрд.

Розміщення відбувається у напружений для криптоіндустрії США момент: законодавці просувають давно очікуваний законопроєкт про структуру ринку, який має перерозподілити повноваження між наглядом за цінними паперами та товарами. Водночас великі гравці на кшталт Coinbase попереджають, що документ може «задушити» ключові частини бізнесу.

Сектор також розхитала різка хвиля розпродажів криптовалют у жовтні — це підвищило планку для підтримки з боку інвесторів і ускладнило вихід на ринки капіталу компаніям, які хочуть залучити кошти.

Криптоорієнтований керуючий активами Grayscale та, за повідомленнями, криптобіржа Kraken — серед компаній, які цього року планують перевірити інтерес інвесторів до IPO.

Для порівняння, Circle (CRCL.N) та Figure (FIGR.O) вийшли на біржу раніше у 2025 році — у помітно більш «бичачому» середовищі для компаній цифрових активів, що дало їм потужний імпульс уже в першу торгову сесію.

Сектор цифрових активів підживлювали прокриптовалютна позиція президента США Дональда Трампа та підтримка його адміністрацією регуляторних рамок на кшталт орієнтованого на стейблкоїни GENIUS Act — на цьому тлі Біткоїн, найбільша у світі криптовалюта, у першій половині 2025 року піднявся до рекордних максимумів.

Заснована у 2013 році, BitGo є однією з найбільших криптокастодіальних компаній у США. Вона зберігає та захищає цифрові активи клієнтів — роль, що набуває дедалі більшого значення на тлі зростання інституційного інтересу до криптовалют.

Головними андеррайтерами розміщення виступають Goldman Sachs (GS.N) та Citigroup (C.N). BitGo розміститься на Нью-Йоркській фондовій біржі під тикером BTGO.

