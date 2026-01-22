close-btn
PaySpaceMagazine

Криптокомпанія BitGo залучила $212,80 млн під час IPO у США

22.01.2026 20:40
Ольга Деркач

Криптостартап з кастодіальних послуг BitGo Holdings 21 січня розмістив акції в рамках первинного публічного розміщення у США вище заявленого діапазону, залучивши $212,80 млн і проклавши шлях до першого виходу на біржу компанії з цифрових активів у 2026 році

Криптокомпанія BitGo залучила $212,80 млн під час IPO у США

Фото: freepik.com

Компанія з Пало-Альто (Каліфорнія) продала 11,8 млн акцій по $18 за штуку — порівняно з маркетинговим діапазоном $15–$17 за акцію. IPO оцінило BitGo у $2,08 млрд.

Розміщення відбувається у напружений для криптоіндустрії США момент: законодавці просувають давно очікуваний законопроєкт про структуру ринку, який має перерозподілити повноваження між наглядом за цінними паперами та товарами. Водночас великі гравці на кшталт Coinbase попереджають, що документ може «задушити» ключові частини бізнесу.

Сектор також розхитала різка хвиля розпродажів криптовалют у жовтні — це підвищило планку для підтримки з боку інвесторів і ускладнило вихід на ринки капіталу компаніям, які хочуть залучити кошти.

Криптоорієнтований керуючий активами Grayscale та, за повідомленнями, криптобіржа Kraken — серед компаній, які цього року планують перевірити інтерес інвесторів до IPO.

Для порівняння, Circle (CRCL.N) та Figure (FIGR.O) вийшли на біржу раніше у 2025 році — у помітно більш «бичачому» середовищі для компаній цифрових активів, що дало їм потужний імпульс уже в першу торгову сесію.

Цікаве по темі: Ключові тренди крипторинку у 2026 році — Ripple

Сектор цифрових активів підживлювали прокриптовалютна позиція президента США Дональда Трампа та підтримка його адміністрацією регуляторних рамок на кшталт орієнтованого на стейблкоїни GENIUS Act — на цьому тлі Біткоїн, найбільша у світі криптовалюта, у першій половині 2025 року піднявся до рекордних максимумів.

Заснована у 2013 році, BitGo є однією з найбільших криптокастодіальних компаній у США. Вона зберігає та захищає цифрові активи клієнтів — роль, що набуває дедалі більшого значення на тлі зростання інституційного інтересу до криптовалют.

Головними андеррайтерами розміщення виступають Goldman Sachs (GS.N) та Citigroup (C.N). BitGo розміститься на Нью-Йоркській фондовій біржі під тикером BTGO.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Легендарний трейдер прогнозує обвал Біткоїна

2 криптовалюти, які можуть зробити інвестора мільйонером у 2026 році

Скільки б ви заробили, інвестувавши $1 000 у портфель Кійосакі у 2026

Джерело: Reuters.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовиниСША
google news
Новини по темі
Ключові тренди крипторинку у 2026 році — Ripple 21.01.2026

Ключові тренди крипторинку у 2026 році — Ripple
Біткоїн знову обвалився нижче $90 000 — причини та прогнози 21.01.2026

Біткоїн знову обвалився нижче $90 000 — причини та прогнози
Легендарний трейдер прогнозує обвал Біткоїна 21.01.2026

Легендарний трейдер прогнозує обвал Біткоїна
BlackRock вклав у криптовалюту понад $5 млрд у 2026 21.01.2026

BlackRock вклав у криптовалюту понад $5 млрд у 2026
XRP за тиждень втратив $15 млрд ринкової капіталізації 20.01.2026

XRP за тиждень втратив $15 млрд ринкової капіталізації
Біткоїн може обвалитися до $10 000 — стратег Bloomberg 20.01.2026

Біткоїн може обвалитися до $10 000 — стратег Bloomberg
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика
ТОП статей 19.01.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика

 Найцікавіше з CES 2026: від ШІ та фінтеху до робототехніки і автомобілів
ТОП статей 15.01.2026

Найцікавіше з CES 2026: від ШІ та фінтеху до робототехніки і автомобілів
Останні новини
Сьогодні  20:40

Криптокомпанія BitGo залучила $212,80 млн під час IPO у США

 Сьогодні  19:40

Кійосакі прогнозує ціну срібла на кінець 2026 року

 Сьогодні  18:40

На Сонці зафіксовано новий потужний спалах рівня M3: попередження про магнітні бурі

 Сьогодні  17:40

Сервіс Liki24 повертається на польський ринок

 Сьогодні  17:32

MPE 2026 – Європейський Осередок Комерційних Платежів

 Сьогодні  16:40

В Україні суттєво зросли надходження від туристичного збору: підсумки 2025

 Сьогодні  15:40

Ідеальний портфель на випадок ринкової кризи від Рея Даліо

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.