close-btn
PaySpaceMagazine

Легендарний трейдер прогнозує обвал Біткоїна

21.01.2026 12:30
Ольга Деркач

Досвідчений ринковий технік Пітер Брандт попереджає, що Біткоїн (BTC) може перейти в глибшу корекцію до діапазону $58 000–$62 000. Підставою він називає ведмежу технічну структуру, яка проглядається на денному графіку

Легендарний трейдер прогнозує обвал Біткоїна

Фото: pixabay.com

Брандт, який має понад 40 років досвіду, зазначив: Біткоїн починає «ламатися» вниз із ширшої вершинової формації після того, як не зміг утримати висхідний імпульс біля верхньої межі довгострокового діапазону.

Аналітик написав, що серія нижчих максимумів і впевнене пробиття ключової підтримки в районі «низьких» $100 000 вказують на зміну тренду.

Подальший розпродаж, за його словами, прискорився після того, як ціна опустилася нижче висхідної лінії підтримки, яка вела ринок угору наприкінці 2025 року.

З технічного погляду структура нагадує завершену фазу «розподілу» (distribution), а ціна зараз консолідується у вужчому висхідному каналі, який виглядає радше корекційним, ніж імпульсним.

Нездатність Біткоїна повернути собі колишню підтримку в зоні $98 000–$102 000 посилює ведмежий сценарій: тепер цей діапазон працює як опір. Індикатори імпульсу залишаються приглушеними, що натякає: відскок не має сили, типової для стійкого розвороту тренду.

Цікаве по темі: XRP за тиждень втратив $15 млрд ринкової капіталізації

Прогноз Брандта вниз базується на «виміряному русі» після попереднього пробиття й розміщує ключову підтримку приблизно між $58 000 і $62 000. Ця зона також збігається з консолідацією середини 2025 року, що додає їй технічної ваги.

Якщо поточна корекційна структура завершиться рухом униз, не виключене глибше просідання до «низьких» $60 000.

Важливо, що Брандт описує цей сценарій як імовірний, а не гарантований: він визнає, що помилки — частина трейдингу, і наголошує на дисциплінованому управлінні ризиками.

Аналіз ціни Біткоїна

На момент написання Біткоїн торгувався на рівні $89 086, втративши 2,19% за останні 24 години. За тиждень BTC знизився на 6,39%.

Поточна ціна трохи нижча за 50-денну просту ковзну середню (SMA) близько $90 402, але суттєво нижча за 200-денну SMA поблизу $105 391. Це вказує на відстуність розвороту тренду, адже довгострокова ковзна середня залишається над ціною й виступає важливою зоною опору.

Показник 14-денного RSI близько 54 підкріплює цю картину: імпульс нейтральний, немає ознак ані перекупленості, ані перепроданості, а також відчутної переваги в одному напрямку.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Біткоїн може обвалитися до $10 000 — стратег Bloomberg

Кит епохи Сатоші перемістив $85 млн у Біткоїні після 13 років сплячки

2 криптовалюти, які можуть зробити інвестора мільйонером у 2026 році

Джерело: Finbold.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
Біткоїн знову обвалився нижче $90 000 — причини та прогнози 21.01.2026

Біткоїн знову обвалився нижче $90 000 — причини та прогнози
Біткоїн може обвалитися до $10 000 — стратег Bloomberg 20.01.2026

Біткоїн може обвалитися до $10 000 — стратег Bloomberg
Кит епохи Сатоші перемістив $85 млн у Біткоїні після 13 років сплячки 20.01.2026

Кит епохи Сатоші перемістив $85 млн у Біткоїні після 13 років сплячки
Експерт назвав дату, коли Біткоїн обвалиться до $60 000 19.01.2026

Експерт назвав дату, коли Біткоїн обвалиться до $60 000
Скільки б ви отримали, інвестувавши у Біткоїн $1000 на початку 2026 18.01.2026

Скільки б ви отримали, інвестувавши у Біткоїн $1000 на початку 2026
Біткоїн може обвалитися до $38 000 у жовтні 2026 — криптоаналітик 13.01.2026

Біткоїн може обвалитися до $38 000 у жовтні 2026 — криптоаналітик
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика
ТОП статей 19.01.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика

 Найцікавіше з CES 2026: від ШІ та фінтеху до робототехніки і автомобілів
ТОП статей 15.01.2026

Найцікавіше з CES 2026: від ШІ та фінтеху до робототехніки і автомобілів
Останні новини
Сьогодні  18:00

Скільки українці сплатили екологічного податку в 2025 році

 Сьогодні  17:20

Де в Європі найдешевше та найдорожче житло

 Сьогодні  16:40

Біткоїн знову обвалився нижче $90 000 — причини та прогнози

 Сьогодні  16:00

Скільки готівки перебувало в обігу в 2025 — НБУ

 Сьогодні  15:20

Netflix стане схожим на TikTok та YouTube — розширення функцій

 Сьогодні  14:40

Учені попередили, що Сонце може випарувати Землю

 Сьогодні  12:30

Легендарний трейдер прогнозує обвал Біткоїна

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.