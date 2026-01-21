Легендарний трейдер прогнозує обвал Біткоїна

Досвідчений ринковий технік Пітер Брандт попереджає, що Біткоїн (BTC) може перейти в глибшу корекцію до діапазону $58 000–$62 000. Підставою він називає ведмежу технічну структуру, яка проглядається на денному графіку

Брандт, який має понад 40 років досвіду, зазначив: Біткоїн починає «ламатися» вниз із ширшої вершинової формації після того, як не зміг утримати висхідний імпульс біля верхньої межі довгострокового діапазону.

Аналітик написав, що серія нижчих максимумів і впевнене пробиття ключової підтримки в районі «низьких» $100 000 вказують на зміну тренду.

Подальший розпродаж, за його словами, прискорився після того, як ціна опустилася нижче висхідної лінії підтримки, яка вела ринок угору наприкінці 2025 року.

З технічного погляду структура нагадує завершену фазу «розподілу» (distribution), а ціна зараз консолідується у вужчому висхідному каналі, який виглядає радше корекційним, ніж імпульсним.

Нездатність Біткоїна повернути собі колишню підтримку в зоні $98 000–$102 000 посилює ведмежий сценарій: тепер цей діапазон працює як опір. Індикатори імпульсу залишаються приглушеними, що натякає: відскок не має сили, типової для стійкого розвороту тренду.

Цікаве по темі: XRP за тиждень втратив $15 млрд ринкової капіталізації

Прогноз Брандта вниз базується на «виміряному русі» після попереднього пробиття й розміщує ключову підтримку приблизно між $58 000 і $62 000. Ця зона також збігається з консолідацією середини 2025 року, що додає їй технічної ваги.

Якщо поточна корекційна структура завершиться рухом униз, не виключене глибше просідання до «низьких» $60 000.

Важливо, що Брандт описує цей сценарій як імовірний, а не гарантований: він визнає, що помилки — частина трейдингу, і наголошує на дисциплінованому управлінні ризиками.

Аналіз ціни Біткоїна

На момент написання Біткоїн торгувався на рівні $89 086, втративши 2,19% за останні 24 години. За тиждень BTC знизився на 6,39%.

Поточна ціна трохи нижча за 50-денну просту ковзну середню (SMA) близько $90 402, але суттєво нижча за 200-денну SMA поблизу $105 391. Це вказує на відстуність розвороту тренду, адже довгострокова ковзна середня залишається над ціною й виступає важливою зоною опору.

Показник 14-денного RSI близько 54 підкріплює цю картину: імпульс нейтральний, немає ознак ані перекупленості, ані перепроданості, а також відчутної переваги в одному напрямку.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Біткоїн може обвалитися до $10 000 — стратег Bloomberg

Кит епохи Сатоші перемістив $85 млн у Біткоїні після 13 років сплячки

2 криптовалюти, які можуть зробити інвестора мільйонером у 2026 році

Джерело: Finbold.