Біткоїн може обвалитися до $10 000 — стратег Bloomberg

20.01.2026 16:40
Ольга Деркач

Старший стратег Bloomberg Intelligence з товарних ринків Майк МакГлоун припустив, що у 2026 році Біткоїн здатен знову опуститися до позначки $10 000

Фото: pixabay.com

Він охарактеризував нинішній стан як своєрідний стрес-тест для всього крипторинку. На його думку, пробій 200-денної ковзної середньої у 2025 році і наступний відскок у 2026, можуть стати сигналом, що поточний висхідний цикл добігає кінця. МакГлоун також звернув увагу на те, що торгівля нижче $100 000 може свідчити про зміну ринкової фази й відкривати шлях до повернення вартості першої криптовалюти до рівня $10 000.

Експерт додав, що на ринок одночасно тисне одразу кілька чинників. Серед них він назвав надмірний розгін у 2023–2024 роках, слабкі показники дохідності з урахуванням ризиків, які спостерігаються з 2021 року, а також велику частку криптоактивів із необмеженою емісією. Окремо він згадав і підказки, які дає технічна картина на річному таймфреймі.

У сукупності ці фактори, вважає МакГлоун, можуть запустити зниження до $50 000 уже цього року в межах типової корекції, а на довшому горизонті — і значно глибше, аж до $10 000.

Окремо він підкреслив, що подальший рух Біткоїна багато в чому визначатиметься тим, наскільки стійким залишатиметься фондовий ринок. Якщо акції почнуть слабшати, криптовалюти можуть програти конкуренцію іншим інструментам — зокрема дорогоцінним металам.

За оцінкою аналітика, Біткоїн потенційно може перетворитися на один із ключових маркерів дефляційних процесів після періоду інфляційного зростання.

Раніше стратег Bloomberg Intelligence вже озвучував схожий сценарій із можливим падінням Біткоїна до $10 000. Тоді МакГлоун пояснював це тим, що основні позитивні драйвери, на його думку, вже враховані в поточній ціні активу, а отже подальший апсайд може бути обмеженим.

Джерело: Incrypted.

