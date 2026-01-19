close-btn
2 криптовалюти, які можуть зробити інвестора мільйонером у 2026 році

19.01.2026 19:40
Микола Деркач

У міру того як крипторинок заглиблюється у 2026 рік, волатильність цифрових активів зросла. У такому середовищі знову посилилася увага до токенів, які можуть забезпечити суттєву довгострокову дохідність

Фото: freepik.com

Поки найбільші криптовалюти вже мають гігантські оцінки, фокус інвесторів зміщується в інший бік.

У цьому контексті зростає інтерес до сформованих, але все ще таких, що активно розвиваються, мереж — особливо тих, де прискорюється впровадження, посилюється участь інституційних гравців та зміцнюється структурний попит.

У сукупності ці фактори можуть створити передумови для випереджального зростання таких активів у наступному ринковому циклі.

Solana (SOL)

Solana стала однією з найактивніших блокчейн-екосистем: використання мережі різко зросло, а обсяги транзакцій досягли багатомісячних максимумів, що свідчить про підвищення попиту як з боку користувачів, так і з боку розробників.

Цей імпульс підсилює стрімке зростання токенізації реальних активів у мережі. Вартість токенізованих активів перевищила $1 млрд, що переносить сценарії застосування традиційних фінансів у блокчейн та закріплює активність у мережі реальним економічним попитом.

Інституційна участь також покращує перспективи Solana: великі керуючі активами та криптокомпанії запускають фонди, прив’язані до Solana, унаслідок чого обсяг активів, пов’язаних із мережею, перевищив $1 млрд.

На тлі покращення інфраструктури та розширення кросчейн-сумісності ці тенденції формують позицію Solana як базовий розрахунковий рівень, а не як альткоїн із підвищеною волатильністю, при цьому потенціал зростання все ще залишається значним.

Станом на момент написання матеріалу SOL торгувався на рівні $133, знизившись майже на 6% за останні 24 години. У тижневому вимірі актив просів приблизно на 4%.

Читайте також: 4 фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня

Chainlink (LINK)

Chainlink дедалі частіше розглядають як актив для довгострокового зростання завдяки його критично важливій ролі в блокчейн-екосистемі. У ціновому вимірі LINK за останні 24 години подешевшав більш ніж на 7% і станом на момент публікації торгувався на рівні $12.

Як провідна децентралізована мережа оракулів Chainlink постачає смартконтрактам безпечні дані з реального світу, підтримуючи значну частину децентралізованих фінансів та стаючи ключовим елементом для токенізації реальних активів.

Оскільки дедалі більше інституцій вивчають фінансові продукти на базі блокчейну, попит на надійні та захищені від підміни канали даних продовжує зростати, що підсилює фундаментальну значущість Chainlink.

Ончейн-тренди свідчать, що ця роль поступово трансформується у ринкове позиціонування. Активність великих власників зросла — патерн, який історично передував сильнішій ціновій динаміці, — а посилення дефіциту пропозиції може підсилити майбутні рухи, якщо попит прискориться.

Водночас інституційне впровадження інфраструктури Chainlink для комплаєнсу, розрахунків і кросчейн-з’єднання розширюється, закріплюючи його роль як одного з ключових мостів між традиційними фінансами та блокчейн-мережами.

У 2025 зникло понад 11 млн криптопроєктів — звіт

У 2026 вже створили понад 600 000 нових криптовалют

Криптотрейдер перетворив $370 на $1,2 млн

За матеріалами finbold.com.

