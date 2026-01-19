4 фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня

Крипторинки вже розпочали тиждень із потужним сплеском волатильності після загострення торговельних війн між США та Європейським Союзом

Сьогодні вранці ринки реагують на крок у відповідь з боку Європи після оголошення Дональдом Трампом торговельних тарифів на вихідних. За останні кілька годин крипторинок просів на 3%, втративши $115 млрд і знизившись до $3,21 трлн. Падіння значною мірою очолив Біткоїн, який на деяких біржах опускався нижче $92 000.

Заява Трампа про 10% мита для восьми країн Європи спричинила екстрене засідання лідерів ЄС у неділю. Повідомляється, що президент Франції Емманюель Макрон закликав блок активувати так званий інструмент протидії примусу (anti-coercion instrument), який у розмовній формі називають «торговельною базукою». Він може обмежити доступ США до європейських ринків.

Додатковим чинником волатильності цього тижня стануть економічні звіти щодо ВВП та інфляції, які можуть ще сильніше розхитати ринки.

Економічні події 19–23 січня

У США традиційні фінансові ринки в понеділок (19 січня) закриті через День Мартіна Лютера Кінга-молодшого (національне свято), тому у вівторок (20 січня) можлива відкладена реакція, адже крипторинок уже встиг різко просісти.

Цікаве по темі: У 2025 зникло понад 11 млн криптопроєктів — звіт

Найвагоміші дані вийдуть у четвер (22 січня): звіти щодо ВВП за третій квартал та відкладені дані з інфляції за індексом цін на особисті споживчі витрати (PCE) за листопад.

Цього тижня політики уважно стежитимуть за показником інфляції після минулотижневого звіту щодо індексу споживчих цін (CPI), який показав подальше охолодження інфляції. Звіт виходить напередодні засідання Федеральної резервної системи наступного тижня, на тлі розбіжностей серед банкірів щодо того, чи варто й далі знижувати відсоткові ставки.

В Азії фокус буде на рішеннях центральних банків щодо ставок: у Китаї — у вівторок, у Японії — у п’ятницю (23 січня).

Цього тижня приблизно 10% компаній зі складу S&P 500 оприлюднять звіти, а у Давосі (Швейцарія) також стартує Всесвітній економічний форум.

Крипторинок обвалюється

Біткоїн знову рухався в протилежному напрямку до золота: в понеділок актив просів більш ніж на $3 500 лише за кілька годин.

Після вихідних консолідації поблизу рівня $95 000 BTC упав майже на 3% — до тижневого мінімуму $92 280 — і на момент написання тексту не відновився. Ethereum просів на схожу величину, але зміг утриматися трохи вище цінового рівня $3 200.

Як зазвичай, сильніші втрати були в альткоїнів: помітно просіли XRP, Solana, Dogecoin та Cardano. Єдиним винятком став Monero, який пішов проти тренду й додав 10% за добу, піднявшись до $615.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки б ви отримали, інвестувавши у Біткоїн $1000 на початку 2026

4 причини інвестувати в криптовалюти навіть у період нестабільності

3 криптоніші, які можуть принести прибуток у 2026 році

Джерело: CryptoPotato.