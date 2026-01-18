Скільки б ви отримали, інвестувавши у Біткоїн $1000 на початку 2026

Наприкінці 2025 року Біткоїн (BTC) більшу частину часу коливався нижче $90 тис., однак 2026-й він почав із новим імпульсом

Лише за два тижні найбільша у світі криптовалюта показала двозначне зростання, знову наблизившись до психологічно важливого рівня $100 000 і винагородивши інвесторів, які зайшли в рік із новою позицією.

Згідно з ціновими даними станом на 15-18 січня 2026 року, Біткоїн торгується у межах $95,5-97,5 тис., що значно вище, ніж $87,4 тис. станом на 1 січня, перший торговий день року. Це відповідає приросту з початку року в середньому на 10% і робить монету однією з найсильніших великих активів у 2026 році.

Інвестиція $1 000 у Біткоїн на початку 2026 року

Для інвестора, який вклав $1 000 у Біткоїн на початку року, ралі вже перетворилося на відчутний прибуток. За ціни близько $87,4 тис. за монету станом на 1 січня інвестиція $1 000 дала б змогу купити приблизно 0,01144 BTC.

За ціни, наприклад, близько $96,9 тис. той самий обсяг коштував би приблизно $1 108 — тобто чотиризначна інвестиція перетворилася на прибуток $108 лише за 15 днів.

Швидкість руху підкреслює, як стрімко змінилися настрої щодо Біткоїна. На початку січня був короткий відкат у район $90 000, але покупці знову зайшли агресивно, спровокувавши різке відновлення, яке швидко нівелювало просідання й уже за кілька днів підштовхнуло ціну до нових максимумів 2026 року.

Ралі підтримала комбінація факторів. Потоки в спотові Біткоїн-ETF залишалися позитивними, участь інституційних інвесторів продовжує зростати, а макроекономічні очікування щодо зниження ставок ближче до кінця року знову підвищили апетит до ризикових активів.

Водночас наратив про фіксовану пропозицію Біткоїна знову набрав ваги, оскільки інвестори шукають активи, здатні випереджати ринок в умовах стійкого зростання глобального боргу та девальвації валют.

Особливо показовим це зростання виглядає у порівнянні з традиційними ринками.

Прибутковість 10% лише за два тижні зазвичай потребує місяців або навіть років на ринку акцій чи облігацій. Для Біткоїна, однак, така волатильність і далі залишається частиною його базової привабливості, даючи непропорційно великий потенціал зростання для інвесторів, готових витримувати різкі коливання.

