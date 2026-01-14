У 2026 вже створили понад 600 000 нових криптовалют

Крипторинок увійшов у 2026 рік із прискоренням темпів створення монет, продовжуючи тенденцію, що спостерігалася протягом минулого року

Станом на 12 січня 2026 року загальна кількість криптовалют, які відстежує CoinMarketCap, сягнула 29,91 млн. На початку року, 1 січня, CoinMarketCap відстежував 29,29 млн криптовалют — тобто лише за перші дні 2026 року було створено приблизно 620 тис. нових активів.

Водночас за останні 30 днів з’явилося понад 1,57 млн нових криптовалют, з них 357 773 — лише за останні сім днів. А за 24 години ринок побачив близько 66 740 новостворених токенів.

Цей сплеск демонструє, наскільки простим стало створення криптовалюти. Сучасні блокчейн-екосистеми дають змогу запускати токени з мінімальними технічними знаннями — через стандартизовані шаблони в мережах, сумісних із Ethereum (ETH), та на інших платформах зі смартконтрактами.

No-code інструменти та низька вартість розгортання означають, що нові активи можна запустити за лічені хвилини — часто для цього потрібні лише криптогаманець і невелика комісія за транзакцію.

Що підштовхує зростання кількості токенів

Доступність запуску посилили спекулятивна активність, культура мемкоїнів та експерименти у сфері децентралізованих фінансів, ігор і ком’юніті-проєктів. Багато токенів створюють, щоб протестувати ідею або привернути короткострокову увагу, а не будувати довгострокову інфраструктуру — через це загальна кількість токенів зростає, навіть якщо реальне впровадження залишається обмеженим.

Втім, стрімке збільшення числа активів не означає такого ж стрімкого зростання успіху. Більшість токенів невдовзі після запуску переживають різке падіння ціни або «загасають» через низьку ліквідність, слабку практичну цінність чи втрату інтересу.

Чимало з них також створюють у спробі наслідувати усталені мережі на кшталт Біткоїна (BTC) та Ethereum, часто повторюючи знайомі наративи або механіки без суттєвих інновацій.

У результаті ринок стає дедалі більш перенасиченим: лише невелика частка криптовалют набирає обертів, тоді як більшість швидко зникає з поля зору.

Джерело: Finbold.