У 2026 вже створили понад 600 000 нових криптовалют

14.01.2026 11:20
Ольга Деркач

Крипторинок увійшов у 2026 рік із прискоренням темпів створення монет, продовжуючи тенденцію, що спостерігалася протягом минулого року

У 2026 вже створили понад 600 000 нових криптовалют

Фото: freepik.com

Станом на 12 січня 2026 року загальна кількість криптовалют, які відстежує CoinMarketCap, сягнула 29,91 млн. На початку року, 1 січня, CoinMarketCap відстежував 29,29 млн криптовалют — тобто лише за перші дні 2026 року було створено приблизно 620 тис. нових активів.

Водночас за останні 30 днів з’явилося понад 1,57 млн нових криптовалют, з них 357 773 — лише за останні сім днів. А за 24 години ринок побачив близько 66 740 новостворених токенів.

Цей сплеск демонструє, наскільки простим стало створення криптовалюти. Сучасні блокчейн-екосистеми дають змогу запускати токени з мінімальними технічними знаннями — через стандартизовані шаблони в мережах, сумісних із Ethereum (ETH), та на інших платформах зі смартконтрактами.

No-code інструменти та низька вартість розгортання означають, що нові активи можна запустити за лічені хвилини — часто для цього потрібні лише криптогаманець і невелика комісія за транзакцію.

Цікаве по темі: Біткоїн може досягти $2,9 млн до 2050 року – VanEck

Що підштовхує зростання кількості токенів

Доступність запуску посилили спекулятивна активність, культура мемкоїнів та експерименти у сфері децентралізованих фінансів, ігор і ком’юніті-проєктів. Багато токенів створюють, щоб протестувати ідею або привернути короткострокову увагу, а не будувати довгострокову інфраструктуру — через це загальна кількість токенів зростає, навіть якщо реальне впровадження залишається обмеженим.

Втім, стрімке збільшення числа активів не означає такого ж стрімкого зростання успіху. Більшість токенів невдовзі після запуску переживають різке падіння ціни або «загасають» через низьку ліквідність, слабку практичну цінність чи втрату інтересу.

Чимало з них також створюють у спробі наслідувати усталені мережі на кшталт Біткоїна (BTC) та Ethereum, часто повторюючи знайомі наративи або механіки без суттєвих інновацій.

У результаті ринок стає дедалі більш перенасиченим: лише невелика частка криптовалют набирає обертів, тоді як більшість швидко зникає з поля зору.

Джерело: Finbold.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
