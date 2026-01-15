close-btn
Коли Ethereum досягне $30 000 — Standard Chartered

15.01.2026 12:30
Ольга Деркач

Банківський гігант Standard Chartered оприлюднив новий бичачий прогноз щодо Ethereum (ETH), очікуючи, що криптовалюта різко зростатиме протягом цього десятиліття

Фото: unsplash.com

Згідно з оцінкою банку, друга за капіталізацією криптовалюта потенційно може піднятися до $30 000 до 2029 року, а також випереджати Біткоїн (BTC) до 2026 року.

Цільова позначка означає приблизно +790% від поточної ціни ETH у $3 371. За такого рівня капіталізація Ethereum становила б близько $3,6 трлн, що зробило б його найбільшим цифровим активом у світі — за умови, що Біткоїн за цей самий період майже не зростатиме.

Прогноз підкріплює давній оптимізм Standard Chartered щодо ETH, хоча банк і визнає, що його попередні цілі не завжди збігалися з фактичними ринковими результатами.

У свіжому прогнозі банк очікує, що до кінця 2026 року Ethereum досягне $7 500, а в довшій перспективі траєкторія руху ціни може вивести актив на рівень $30 000 протягом наступних трьох років. Аналіз підготувала дослідницька команда банку з цифрових активів, і він ґрунтується на структурній ролі Ethereum у криптоекономіці, а не на короткострокових ринкових імпульсах.

Цікаве по темі: У 2026 вже створили понад 600 000 нових криптовалют

Домінування Ethereum

У Standard Chartered вважають, що сила Ethereum — у його домінуванні в ключових сценаріях використання блокчейна. Мережа залишається основним розрахунковим шаром для стейблкоїнів, забезпечує значну частку токенізованих реальних активів і надалі є базою для більшості активності у децентралізованих фінансах. На думку банку, ці чинники дають Ethereum потенціал відокремлюватися від періодів слабкості Біткоїна та підтримувати незалежне зростання.

У звіті також повторюється теза, яку Standard Chartered не раз озвучував у своїх дослідженнях: Ethereum здатен випереджати Біткоїн у фазах, коли корисність блокчейна та рівень його впровадження важать більше, ніж наратив «збереження вартості». У такій логіці роль ETH як програмованої фінансової інфраструктури робить його вигодоотримувачем інституційного попиту, особливо на тлі того, що традиційні активи дедалі активніше переходять в ончейн.

Водночас поточні оцінки банку виглядають стриманішими, ніж деякі попередні. Ціль $7 500 на кінець 2026 року нижча за рівень $8 000, якого Standard Chartered колись очікував для Ethereum до кінця 2024 року.

Попри це, Standard Chartered залишається одним із найоптимістичніших великих банків щодо Ethereum.

Джерело: Finbold.

