close-btn
PaySpaceMagazine

Біткоїн може обвалитися до $38 000 у жовтні 2026 — криптоаналітик

13.01.2026 18:40
Ольга Деркач

На початку 2026 року крипторинок відзначився жорстким протистоянням між биками та ведмедями навколо Біткоїна (BTC): перші очікують, що BTC готується до нового ралі, тоді як другі вважають, що трейдери лише входять у початкову фазу чергової «криптозими»

Біткоїн може обвалитися до $38 000 у жовтні 2026 — криптоаналітик

Фото: pixabay.com

Популярний ончейн-експерт Алі Мартінес радше на боці ведмедів. У дописі на X від 12 січня він заявив, що Біткоїн досягне дна цього циклу приблизно за 267 днів — десь у жовтні 2026 року: «До моменту, коли, за прогнозом, Біткоїн досягне циклічного дна, залишилося 267 днів — найімовірніше, в діапазоні між $38 000 і $50 000».

Чому Біткоїн може впасти до дна ринку 2026 року в жовтні

Раніший допис аналітика також пояснює головну логіку прогнозу: зазвичай BTC потрібно близько 1 064 днів, щоб пройти шлях від ринкового дна до піка, і ще 364 дні — щоб повернутися назад.

На підтвердження цієї тези Мартінес послався на таку саму «ритміку», яку можна спостерігати у трьох циклах — від дна в січні 2015 року до піка в жовтні 2025 року.

Крім того, якщо врахувати, що найсвіжіший історичний максимум Біткоїна був зафіксований 6 жовтня 2025 року, а зворотний шлях зазвичай триває 364 дні, можна зробити висновок, що наступне дно припаде на 5 жовтня 2026 року.

Цікаве по темі: 2 криптовалюти, яких варто уникати цього тижня

Якою може бути найнижча ціна Біткоїна у 2026 році

Алі Мартінес назвав $37 500 імовірним мінімумом BTC у поточному циклі.

Аналітик пояснив, що ведмежий ринок 2017–2018 років супроводжувався корекцією на 84% від піка, а ведмежий ринок 2021–2022 років — просіданням на 77%. Відповідно, середнє значення становить 80%, тобто відкат від останнього максимуму трохи вище $126 000 може націлитися на $37 500.

Водночас Мартінес залишив ширший можливий діапазон — від $38 000 до $50 000, — натякаючи, що корекція у 2026 році може бути трохи м’якшою за історичні «криптозими».

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Торговий бот на Polymarket перетворив $300 на $550 000

Біткоїн може досягти $2,9 млн до 2050 року – VanEck

4 криптовалюти, на які варто звернути увагу

Джерело: Finbold.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
Біткоїн може досягти $2,9 млн до 2050 року – VanEck 09.01.2026

Біткоїн може досягти $2,9 млн до 2050 року – VanEck
Експерт назвав дату, коли Біткоїн досягне $180 000 08.01.2026

Експерт назвав дату, коли Біткоїн досягне $180 000
Скільки би ви отримали, інвестувавши $1000 у Біткоїн на початку 2025 06.01.2026

Скільки би ви отримали, інвестувавши $1000 у Біткоїн на початку 2025
Падіння Біткоїна — це підготовка до великого ралі у 2026 — аналітик 30.12.2025

Падіння Біткоїна — це підготовка до великого ралі у 2026 — аналітик
Скільки Кійосакі втратив грошей, продавши срібло заради Біткоїна 30.12.2025

Скільки Кійосакі втратив грошей, продавши срібло заради Біткоїна
Чи може Біткоїн впасти нижче $40 000 — прогноз експерта 24.12.2025

Чи може Біткоїн впасти нижче $40 000 — прогноз експерта
Вибір редакції
Всі
Monero б’є історичні рекорди: як XMR випередив ринок на тлі провалу Zcash
ТОП статей 12.01.2026

Monero б’є історичні рекорди: як XMR випередив ринок на тлі провалу Zcash

 Оперативна пам’ять і чипи стрімко дорожчають: чому та як це вплине на ринок у 2026 році
ТОП статей 19.12.2025

Оперативна пам’ять і чипи стрімко дорожчають: чому та як це вплине на ринок у 2026 році
Останні новини
Сьогодні  20:00

Актуальні рахунки для сплати податків та ЄСВ у 2026 році: інструкція

 Сьогодні  19:20

OpenAI купує медичний стартап Torch

 Сьогодні  18:40

Біткоїн може обвалитися до $38 000 у жовтні 2026 — криптоаналітик

 Сьогодні  17:40

НБУ відкликав ліцензію у фінкомпанії

 Сьогодні  16:40

Марс колись був «блакитною планетою» — учені

 Сьогодні  15:40

Хто з онлайн-ритейлерів заробив найбільше у 2025 — YouControl

 Сьогодні  14:10

Full-time Trader: курс для майбутніх трейдерів від Cryptology School

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.