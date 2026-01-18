У 2025 зникло понад 11 млн криптопроєктів — звіт

Минулого року індустрія пережила найбільшу в історії хвилю зникнення криптопроєктів — це показало, наскільки перенасиченим був ринок активами з коротким життєвим циклом

Як зазначається у звіті CoinGecko, опублікованому 12 січня, понад половина всіх криптовалют, запущених за останні п’ять років, зараз неактивні, а на 2025 рік припадає понад 85% усіх провалів проєктів.

Зокрема, з 20,2 млн лістингів токенів на GeckoTerminal, запущених між серединою 2021 року та кінцем 2026 року, 11,6 млн, або 53,2%, припали на 2025 рік.

Це означає, що у 2025-му кількість провалів була більш ніж у вісім разів більшою, ніж у 2024-му. Така динаміка збігається зі сплеском ультрадешевих у запуску мемкоїнів, запусків за схемою pump-and-dump та автоматизованих фабрик токенів, які у циклі 2025 року заполонили мережі на кшталт Solana (SOL), Base та BNB.

Аналітик Шон Пол Лі заявив, що хвиля зникнень значною мірою була спричинена лаунчпадами на кшталт pump.fun, які різко знизили бар’єр для створення токенів. Іншими словами, такі платформи відкрили шлюз для потоку спекулятивних проєктів, багато з яких мали лише кілька угод, перш ніж фактично зникнути.

IV квартал 2025 року став найгіршим для нових криптопроєктів

Найгіршим виявився четвертий квартал 2025 року: за три місяці провалилися 7,7 млн токенів — це приблизно 35% усіх «смертей» криптопроєктів із 2021 року.

Серед найпомітніших каталізаторів називається обвал після каскаду ліквідацій 10 жовтня, коли за один день були ліквідовані кредитні позиції на $19 млрд. Це спровокувало те, що Лі назвав найбільшою подією з масового скорочення плеча, яку індустрія коли-небудь бачила.

Для порівняння, у тому ж звіті зазначено лише 2 584 провали проєктів у 2021 році, тоді як у 2024 році їхня кількість зросла до $1,3 млн. У результаті ці цифри змусили трейдерів хвилюватися щодо якості ринку: вони натякають, що простір переповнили схеми pump-and-dump та проєкти, які майже не дають реальної користі.

Зміни в настроях інвесторів також видно за низькою залученістю роздрібних учасників. Наприклад, перегляди криптоконтенту на YouTube впали до найнижчого рівня з початку 2021 року. Однією з причин, імовірно, є те, що багато трейдерів виснажилися через ботів та хижацькі практики, які витісняють більш змістовний і живий контент.

За матеріалами finbold.com.