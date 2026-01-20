XRP за тиждень втратив $15 млрд ринкової капіталізації

XRP втратив приблизно $15 млрд ринкової капіталізації за останні сім днів: показник знизився зі $132 млрд 13 січня до $117 млрд станом на момент написання, 20 січня

Ціна XRP також залишається під тиском: за цей самий період вона впала майже на 7% — до $1,92, свідчать дані, які Finbold отримав з CoinMarketCap.

Тепер цифровий актив стикається з новим зустрічним вітром: власники з середнім горизонтом почали розпродавати позиції майже в нуль. Внаслідок цього ринкова структура нагадує сценарій лютого 2022 року, коли інвестори, які тримали актив від шести до дванадцяти місяців, почали продавати, щойно ціна наблизилася до їхньої базової собівартості $2.

Торік кожен повторний тест цього рівня супроводжувався потужною дистрибуцією. Однак зараз, коли токен торгується на рівні $1,92, та зона підтримки перетворилася на психологічний опір.

Ринкова капіталізація XRP падає

Зокрема, індекс відносної сили (RSI) XRP на рівні 34,99 наближається до зони перепроданості, тоді як ціна опустилася нижче рівня Фібоначчі 78,6% на позначці $1,94. Це вказує на посилення тиску вниз, адже продавці захищають колишню підтримку як опір.

Читайте також: Кит епохи Сатоші перемістив $85 млн у Біткоїні після 13 років сплячки

Водночас обсяг торгів токеном знизився більш ніж на 17% — приблизно до $3 млрд, що свідчить про обмежену силу покупців або, ймовірніше, про спробу поглинути тиск продажів. Тобто нездатність повернутися вище $2 змусила трейдерів намагатися відстоювати цей рівень як опір, а не як підтримку.

Падіння ринкової капіталізації XRP також є симптомом загалом негативної динаміки ринку. Загальна вартість крипторинку знизилася з $3,30 трлн 14 січня до $3,07 трлн на момент публікації, втративши $230 млрд.

Крім того, індекс CoinMarketCap Altcoin Season Index зараз становить 26, що на 16% менше, ніж тиждень тому. Це відображає згадану вище перевагу інвесторів на користь Біткоїна, адже флагманська криптовалюта залишається стабільнішою на тлі невизначеності щодо політики США та дохідностей казначейських облігацій.

Відповідно, XRP стикається з ослабленням технічної структури та несприятливими макропотоками. Зона $1,96 залишається ключовою в короткостроковій перспективі: утримання вище неї зберігало б шанс на суттєвішу спробу відновлення. Водночас для повернення контролю покупцям потрібне денне закриття знову вище $2.

За матеріалами finbold.com.