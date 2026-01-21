Ключові тренди крипторинку у 2026 році — Ripple

Ripple оприлюднила прогноз щодо того, які напрями визначатимуть розвиток крипторинку у 2026 році та прискорять інституційне впровадження цифрових активів. У компанії вважають, що галузь уже пройшла етап експериментів і переходить до масштабного використання, оскільки сформовано базу з інфраструктури та регуляторних рамок. Це має підштовхнути банки, корпорації та фінансових провайдерів перейти від пілотних проєктів до повноцінних запусків

У Ripple назвали чотири ключові вектори змін: стейблкоїни, ончейн-активи, кастодіальне зберігання та автоматизацію фінансових процесів за допомогою ШІ. Компанія очікує, що саме ці сегменти поглиблять інтеграцію блокчейну й цифрових активів у глобальну фінансову систему та створять довгострокові наслідки для так званого Інтернету цінності.

Першим і найбільш практичним драйвером Ripple називає стейблкоїни. У компанії прогнозують, що впродовж найближчих п’яти років вони стануть повністю інтегрованими у глобальні платіжні системи як базова інфраструктура для розрахунків, а не як альтернативний канал. Як приклад Ripple згадує те, що великі платіжні гравці вбудовують стейблкоїн-«рейли» у традиційні платіжні потоки.

Компанія також акцентує, що в США ухвалення GENIUS Act, на її думку, відкриває еру «цифрового долара». Ripple очікує, що регульовані стейблкоїни, випущені у США, зокрема Ripple USD (RLUSD), стануть стандартом для програмованих міжнародних платежів 24/7 і важливим інструментом застави на фінансових ринках. Окремо Ripple зазначає, що отримала умовне схвалення від OCC на створення Ripple National Trust Bank, що, за оцінкою компанії, має посилити довіру інституцій до комплаєнсу й кастодіальної інфраструктури.

Другий тренд — масове закріплення інституційної присутності в крипті. У Ripple припускають, що до кінця 2026 року на балансах може бути понад $1 трлн у цифрових активах, а близько половини компаній Fortune 500 матимуть формалізовані стратегії щодо цифрових активів. У фокусі — не лише інвестиційна експозиція, а й практичне використання: токенізовані активи, корпоративні криптоказначейства, стейблкоїни, ончейн-казначейські облігації США та програмовані фінансові інструменти. Як аргументи Ripple наводить опитування Coinbase за 2025 рік, за яким 60% компаній Fortune 500 працюють над блокчейн-ініціативами, а також дані про те, що понад 200 публічних компаній уже тримають Біткоїн у казначействах.

Цікаве по темі: Легендарний трейдер прогнозує обвал Біткоїна

Третій вектор — консолідація на ринку кастодіального зберігання. Ripple вказує на зростання M&A у секторі як на ознаку зрілості: у 2025 році обсяг крипто-M&A, за оцінкою компанії, досяг $8,6 млрд. У Ripple очікують, що custody стане одним із центрів тяжіння для банків, сервісних провайдерів і криптокомпаній, оскільки регуляторні вимоги підштовхують банки до multi-custodian підходів для управління ризиком. Компанія прогнозує, що у 2026 році понад половина з топ-50 банків світу формалізує щонайменше одні нові відносини з кастодіаном. Серед прикладів зближення крипто з традиційними фінансами Ripple згадує купівлю Kraken платформи NinjaTrader та власні придбання GTreasury і Hidden Road.

Четвертий тренд — зближення блокчейну та ШІ. Ripple вважає, що у 2026 році ці технології дедалі частіше працюватимуть разом для автоматизації фінансових операцій. Сценарії включають управління ліквідністю казначейств, виконання маржин-коллів і оптимізацію дохідності в ончейн-репо в режимі реального часу, а також використання ШІ-моделей для ребалансування експозицій до токенізованих активів і протоколів дохідності у стейблкоїнах. Окремо компанія підкреслює роль технологій приватності: докази з нульовим розголошенням можуть дозволити оцінювати кредитоспроможність і ризики без розкриття чутливих даних, що має знизити бар’єри для впровадження цифрових активів у регульованих ринках.

У Ripple підсумовують, що 2026 рік може стати переломним для інституційної крипти: стейблкоїни забезпечуватимуть глобальні розрахунки, токенізовані активи закріпляться на балансах, custody стане опорою довіри, а блокчейн у парі з ШІ — інструментом автоматизації. За оцінкою компанії, саме цей період можуть згадувати як момент, коли крипто стала фундаментальною частиною світової фінансової інфраструктури.

Джерело: Ripple.