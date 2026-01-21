BlackRock вклав у криптовалюту понад $5 млрд у 2026

BlackRock, найбільша у світі компанія з управління активами, від початку року вже придбав майже $6 млрд у криптовалютах

Сукупні криптоактиви BlackRock, за даними трекінгу гаманців у реальному часі з Arkham, становлять близько $81,4 млрд. Зокрема, загальні чисті активи зросли з $78,36 млрд до $84,22 млрд, тоді як ціни на всі активи різко пішли вгору.

Найбільшу частку портфеля й далі займає Біткоїн (BTC): за цей період його ціна зросла на 5,17%, а частка в портфелі становить 87%. Решта 13% переважно припадає на Ethereum (ETH), який додав 9,41%, а також на незначні позиції в інших криптовалютах, зокрема Avalanche (AVAX).

Останні покупки BlackRock

Серед останніх угод BlackRock — купівля 195 BTC у неділю, 19 січня, приблизною вартістю $18 млн, а також суттєве придбання 4 534 ETH на близько $14,5 млн.

Хоча припливи справді посилюються, ситуація виглядає не так оптимістично, як торік. Для порівняння: у період з 1 по 20 січня 2025 року BlackRock мав майже $7,3 млрд прибутку.

Хоча робити обґрунтовані висновки лише на підставі цих цифр поки зарано, варто зазначити: темпи накопичення помітно сповільнилися — принаймні на папері.

Також слід відзначити, що це накопичення відбувається на тлі загалом позитивних потоків у ширшому сегменті ETF.

Наприклад, Біткоїн-ETF минулого тижня показали кілька днів припливу, але в останню торгову сесію різко відкотилися. Водночас Ethereum-ETF протягом тижня залишалися в позитивній зоні за чистими потоками, попри нерівномірну щоденну динаміку.

Нагадаємо, що старший стратег Bloomberg Intelligence з товарних ринків Майк МакГлоун припустив, що у 2026 році Біткоїн здатен знову опуститися до позначки $10 000. МакГлоун також звернув увагу на те, що торгівля нижче $100 000 може свідчити про зміну ринкової фази й відкривати шлях до повернення вартості першої криптовалюти до рівня $10 000.

Джерело: Finbold.