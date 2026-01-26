close-btn
Криптоаналітик назвав умову, за якої XRP може зрости до $27

26.01.2026 18:20
Микола Деркач

Попри те, що від початку року (YTD) XRP перебуває в плюсі на 1,15% і на момент написання матеріалу коштує $1,90, токен не додає впевненості криптоінвесторам. Відтоді, як 6 січня монета сягнула $2,35, вона демонструє різке падіння та вже відкотилася на 19%

Криптоаналітик назвав умову, за якої XRP може зрости до $27

Фото: pexels.com

Втім, спад не повністю зняв бичачі настрої, і принаймні один криптоаналітик бачить шлях до зростання XRP до $27 — хоча спершу активу доведеться подолати впертий бар’єр.

Що має зробити XRP, щоб вирости в напрямку $27

За всю свою історію XRP так і не зміг рішуче пробити рівень опору поблизу $3,40. Під час першого великого бичачого ралі у 2018 році криптовалюта «застрягла» на рівні закриття трохи вище $3. Навіть під час останніх піків токен лише ненадовго втримувався біля $3,30 у січні 2025 року, а в липні того ж року — трохи вище $3,40.

Тому криптоаналітик під псевдонімом Етер Гуру на CoinMarketCap висловив думку: якщо XRP проб’є цей 8-річний опір, тоді він може відносно легко націлитися на $27.

Якщо подивитися на історичну динаміку токена, настільки потужне ралі справді виглядає можливим. XRP відомий вибуховими проривами після позитивних подій.

Наприклад, піки 2018 року були досягнуті після ралі на 1 400% менш ніж за два місяці. Аналогічно, максимум на початку 2025 року сформувався після двомісячного зростання на 560%, а пік у середині року став результатом трижневого підйому на 61%.

Читайте також: 4 фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня

За таких умов прорив вище 8-річного опору може доволі легко привести до необхідного ралі на 694% до $27.

Водночас варто врахувати: якщо історія й показує, що настільки амбітний зліт можливий, вона також натякає, що XRP навряд чи надовго втримав би рекордний історичний максимум (ATH). Ймовірний відкат назад нижче $5 може статися вже за кілька місяців — а то й тижнів — після оновлення піку.

Чому для XRP імовірніший ведмежий сценарій, ніж бичачий ривок

Водночас, хоч зростання до $27 і можливе, наразі немає реалістичного розкладу, коли саме це може статися — тим паче, що XRP на момент написання матеріалу 26 січня 2026 року намагається стримати поглиблення корекції.

Із серпня токен рухається в патерні, відомому як низхідний канал, що вказує на затяжний спад.

Якщо цей патерн збережеться та XRP продовжить падати, щоб повернутися до своєї 200-денної ковзної середньої (MA), актив ризикує провалитися нижче поточних зон підтримки $1,70–$1,80, а далі — потенційно обвалитися в напрямку $1,40.

За матеріалами finbold.com.

