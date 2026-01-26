4 фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня

Тиждень уже почався з помітної волатильності на ринках, і протягом наступних п’яти робочих днів її може стати ще більше

Ринки перетравлюватимуть черговий раунд тарифних погроз від президента США Дональда Трампа та ризик потенційного шатдауну уряду США цього тижня, на додачу до тривалих геополітичних напружень.

Додайте сюди засідання Федеральної резервної системи та рішення щодо ставки, а також нові дані про інфляцію — і цей тиждень обіцяє бути справжніми американськими гірками.

«Пристібайтеся — попереду величезний тиждень», — написав Kobeissi Letter, попередивши про «значну волатильність цього тижня».

Економічні події 26–30 січня

Президент США Дональд Трамп на вихідних пригрозив Канаді 100% митами, якщо країна просуватиме угоду з Китаєм. Втім у неділю прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що його країна не має наміру укладати угоду про вільну торгівлю з Китаєм, що дещо зменшило побоювання інвесторів.

Тим часом зростають шанси, що уряд США цього тижня може піти на частковий шатдаун, адже демократи в Сенаті обіцяють виступити проти пакета фінансування.

Щодо макроданих: у вівторок (27 січня) очікується січневий звіт про споживчу довіру (Consumer Confidence), який дасть уявлення про настрої споживачів.

У середу (28 січня) має бути рішення ФРС щодо процентної ставки. За прогнозними ринками CME ймовірність того, що ставки залишаться без змін, зараз становить 97%.

У п’ятницю (30 січня) вийдуть дані про інфляцію за індексом цін виробників (PPI) за грудень, що може додати ще більше напруги. PPI вимірює середню зміну з часом у цінах продажу, які отримують внутрішні виробники за свою продукцію, і відображає цінові зміни товарів та послуг.

Крім того, цього тижня квартальні результати оприлюднять чотири компанії з Magnificent 7: Microsoft, Meta та Tesla — у середу, Apple — у четвер. Ф’ючерси на акції вже падали в понеділок, напередодні турбулентного тижня.

Прогноз для крипторинку

Під час ранкової сесії в понеділок (26 січня) крипторинок був у глибокому мінусі. Загальна капіталізація за день знизилася на 1,8% — до $3 трлн.

Біткоїн очолив падіння: ціна відкотилася до $86 000 — найнижчого рівня за п’ять тижнів, після чого відбулося невелике відновлення до $87 700. Актив зараз балансує біля ключових рівнів підтримки: якщо їх буде пробито, це може перерости у повноцінний ведмежий ринок.

Ціни на Ethereum продовжили слабшати: актив ненадовго опускався нижче $2 800 і не демонстрував суттєвого відскоку. Альткоїни, як і очікувалося, пережили справжню «криваву баню».

