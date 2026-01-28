Лютий може стати бичачим для Біткоїна

Місячне зростання Біткоїна (BTC) було обмеженим і становило лише 2,2%, але лютий може позначити перехід до бичачого сценарію. З 2016 року тиждень, що завершується 21 лютого, демонстрував найвищу медіанну дохідність на рівні 8,4%, а Біткоїн закривався вище у 60% випадків

Сезонна перевага лютого та її вплив на BTC

Економіст Тімоті Петерсон наголосив, що лютий історично був одним із найстабільніших бичачих місяців для Біткоїна і часто перевершував добре відомий ефект Uptober у 4 кварталі. За словами Петерсона, рушій тут радше макроекономічний, а не суто криптовалютний.

Середина лютого припадає на публікацію підсумкових річних корпоративних звітів і прогнозів на майбутнє, які зазвичай мають оптимістичний тон. Такий фон, як правило, підштовхує інвесторів до режиму risk-on, і частина капіталу може перетікати в Біткоїн.

«Двотижневий період 7–21 лютого має медіанну тижневу дохідність на рівні => 7% на тиждень», — сказав Петерсон.

Петерсон також зазначив, що перші три тижні лютого були особливо показовими в роки корекцій. Біткоїн зріс на 4% на початку 2018 року, впав на 3% у 2022-му та знизився на 5% у 2025-му — і всі ці роки зрештою завершилися нижче.

За умов підвищеної, але такої, що поступово спадає, волатильності Петерсон вважає: Біткоїн може мати хороші шанси на відскок, якщо охолонуть індикатори макростресу — зокрема індекс волатильності CBOE (VIX).

Стеля Біткоїна у 2026 році залишається вище $200 000

Дослідник Біткоїна Смiнстон Віт зберігає бичачий погляд на довгі цикли BTC. Використовуючи Bitcoin Decay Channel, Віт оцінив пікову ціну Біткоїна у 2026 році в діапазоні $210 000–$300 000, зазначивши, що хоча модель не прогнозує таймінг, її цінові діапазони історично були надійними.

Цей довгостроковий погляд підкріплюють дані щодо моментуму. Sina, автор Bitcoin Intelligence Report, заявив, що моментум Біткоїна став позитивним попри нещодавню різку корекцію.

За словами Sina, консолідація з початку січня зберегла ширшу структуру руху. Розпродаж збігся зі зниженням Nasdaq на тлі відновлення напруженості навколо тарифів США, що вказує на новинний імпульс, а не на суто «біткоїн-специфічний» злам.

На підтримку цього погляду XWIN Research зазначила, що Біткоїн перебуває радше у фазі консолідації, ніж у чіткому переході до risk-off. Хоча підвищені дохідності довгострокових облігацій стримують розширення оцінок, Realized Cap продовжує зростати — це ознака того, що спотовий капітал і далі заходить у мережу.

