Скільки б ви отримали, інвестувавши $1000 в Біткоїн, коли Трамп його критикував

Переобрання Дональда Трампа у 2024 році криптоіндустрія та інвестори зустріли як прихід першої в історії США по-справжньому прокриптовалютної адміністрації. Водночас мільярдер-політик далеко не завжди прихильно ставився до Біткоїна (BTC) та інших цифрових активів

Під час свого першого президентського терміну Трамп був відвертим критиком BTC. Зокрема, у 2019 році він опублікував допис у X (тоді ще Twitter), де заявив, що популярний актив «заснований на порожньому місці».

Однак, як показує динаміка ціни Біткоїна за роки, трейдерів така позиція республіканця не зупинила — так само, як їх не відлякала й політика адміністрації Джо Байдена щодо цифрових активів.

Більше того, якщо врахувати, що 12 липня 2019 року — у день антикриптовалютного твіту Трампа — Біткоїн торгувався трохи вище $11 000, інвестори, які тоді вирішили проігнорувати слова президента та вклалися в криптовалюту, станом на 27 січня 2026 року побачили б вражаючу дохідність.

Зокрема, інвестиція в $1 000 у Біткоїн, зроблена понад шість років тому, перетворилася б на $7 730, принісши $6 730 чистого прибутку. За цей період BTC подорожчав на 673% — до $87 888.

Крім того, багаторічна динаміка криптовалюти підтвердила її відносну незалежність від регуляторного середовища. Наприклад, хоча інвестиція $1 000, зроблена у 2019 році, до 2021 року не зросла б так суттєво, як до 2026-го, трейдери все одно отримали б $4 660 прибутку навіть за більш жорсткої політики адміністрації Байдена.

Цікаве по темі: Коли Біткоїн обвалиться до $50 000 — прогноз Finbold

Відносна відокремленість BTC від регуляторного клімату помітна й під час останнього падіння ціни. Воно відбулося вже за другої адміністрації Трампа, попри позитивні законодавчі зрушення, та за перший рік призвело до зникнення близько 25 тис. біткоїн-мільйонерів.

Чи справді Трамп змінив своє ставлення до Біткоїна

Варто зазначити, що хоча під час першого терміну Трамп не був прихильником Біткоїна, певні риси його майбутнього підходу були помітні ще у 2019 році.

Друга частина антикриптовалютного твіту вказувала, що справжня проблема, на думку політика, полягає у відсутності регулювання. Трамп сигналізував, що саме нерегульований ринок «може сприяти незаконній діяльності, зокрема торгівлі наркотиками та іншій протиправній активності».

Цікаво, що така риторика вписується в загальну модель суперечливих рішень адміністрації Трампа — вони часто заздалегідь окреслювали політику, яку планували реалізувати.

Зокрема, попри те що переобрання Трампа ринок сприйняв як бичачий сигнал для галузі й воно підштовхнуло Біткоїн до нового історичного максимуму поблизу $125 000, чинна версія законопроєкту CLARITY Act викликала значну критику.

Документ, голосування за який спочатку планували на січень 2026 року, зазнав критики з боку впливових представників індустрії, зокрема Браяна Армстронга з Coinbase та Чарльза Хоскінсона з Cardano. Вони вважають, що ініціатива стримує розвиток стейблкоїнів, надає надмірні повноваження SEC, автоматично класифікує всі нові проєкти як цінні папери та має низку інших проблемних положень.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Банківський гігант UBS розглядає запуск криптотрейдингу

Чому Кійосакі не зважає на обвал крипторинку

Криптотрейдер перетворив $4000 на $1 млн за 3 години

Джерело: Finbold.