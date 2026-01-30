АМКУ дозволив Київстару отримати контроль над сервісом Tabletki.ua

Антимонопольний комітет України дозволив ПрАТ «Київстар» отримати контроль над ТОВ «МТПК», яке є власником онлайн-сервісу з бронювання ліків Tabletki.ua

Про це йдеться в повідомленні АМКУ в Facebook.

Перед цим комітет тричі відмовляв у схваленні угоди.

У листопаді 2024 року компанія звернулася до АМКУ із першою заявкою на купівлю онлайн-платформи для бронювання ліків Tabletki.ua.

Однак регулятор відмовив у схваленні угоди, оскільки вона не відповідала критеріям, визначеним у Положенні про розгляд заяв і справ щодо концентрації суб’єктів господарювання.

Повторну заявку щодо купівлі компанії ТОВ «МТПК», яка є основною юридичною особою, що оперує сервісом Tabletki.ua, Київстар подав до АМКУ 14 лютого 2025 року. Проте вже 28 лютого Комітет повернув документи заявникам.

У відповіді АМКУ зазначається, що звернення не відповідало вимогам Положення про порядок розгляду заяв і справ щодо економічної концентрації.

Цікаве по темі: АМКУ вимагає від банків прозорості в умовах кешбек-програм

7 липня Київстар втретє звернувся до Антимонопольного комітету України із заявкою на придбання компанії «МТПК». І знову отримав відмову. Причина полягає в розбіжностях у трактуванні частки ринку, яку може зайняти об’єднаний бізнес. АМКУ побоюється, що контроль «Київстару» над сервісом онлайн-запису до лікаря Helsi (де йому належить 98%) у поєднанні з Tabletki.ua створить монопольне становище, ускладнивши конкуренцію.

Нагадаємо, що Київстар готує угоду щодо входу в капітал мережі магазинів електроніки та побутової техніки Comfy. Мова йде не про продаж Comfy повністю, а про купівлю пакета, який за розміром наближається до контрольного. За інформацією джерел, Київстар може отримати приблизно 50% компанії. Такий пакет може складатися з орієнтовно 10% частки менеджменту та, ймовірно, частини акцій мажоритарного власника.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Дія змінює юридичну форму: навіщо це державі та чи є ризики — відповіді експертів

Mastercard запускає новий сервіс для банків і ритейлу

Хто з українських банків сплатив найбільше податків у 2025