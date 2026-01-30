Хто з українських банків сплатив найбільше податків у 2025

За попередніми даними у 2025 році чистий прибуток платоспроможних банків в Україні перевищив 150 млрд грн. Також вони сплатили до бюджету десятки мільярдів гривень

«Продовжуючи наш рейтинг топ-платників податків, перейдемо до результатів діяльності банків у 2025 році. В умовах сьогодення внесок банків у наповнення державного бюджету є вкрай важливим. Представники банківського сектору чітко усвідомлюють роль сумлінної сплати податків. У цьому секторі практично немає тіні», — розповів народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Отже рейтинг топ-платників:

ПриватБанк. Сітібанк. Креді Агріколь Банк. ОТП Банк. Райффайзен Банк. Південний. Укрсиббанк. Ощадбанк. Універсал Банк.

«Дякую кожному банку! Ваші зусилля допомагають будувати фінансову основу для нашої перемоги та майбутнього», — наголосив нардеп.

Нагадаємо, що у 2026 році для банків запроваджено нову базову ставку податку на прибуток підприємств у розмірі 50%. Це передбачено Законом України від 03.12.2025 № 4698, яким внесено зміни до Податкового кодексу України та визначено особливості оподаткування банків.

Підвищена ставка застосовуватиметься:

до оподаткування прибутку, починаючи з податкових звітних періодів 2026 року;

до оподаткування дивідендів відповідно до пункту 57.1-1 статті 57 ПКУ.

У 2026 році банки не можуть зменшувати фінансовий результат до оподаткування на суму збитків минулих років.

