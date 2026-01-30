close-btn
PaySpaceMagazine

Хто з українських банків сплатив найбільше податків у 2025

30.01.2026 10:10
Микола Деркач

За попередніми даними у 2025 році чистий прибуток платоспроможних банків в Україні перевищив 150 млрд грн. Також вони сплатили до бюджету десятки мільярдів гривень

Хто з українських банків сплатив найбільше податків у 2025

Фото: unsplash.com, freepik.com

«Продовжуючи наш рейтинг топ-платників податків, перейдемо до результатів діяльності банків у 2025 році. В умовах сьогодення внесок банків у наповнення державного бюджету є вкрай важливим. Представники банківського сектору чітко усвідомлюють роль сумлінної сплати податків. У цьому секторі практично немає тіні», — розповів народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Отже рейтинг топ-платників:

  1. ПриватБанк.
  2. Сітібанк.
  3. Креді Агріколь Банк.
  4. ОТП Банк.
  5. Райффайзен Банк.
  6. Південний.
  7. Укрсиббанк.
  8. Ощадбанк.
  9. Універсал Банк.

Читайте також: Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика

«Дякую кожному банку! Ваші зусилля допомагають будувати фінансову основу для нашої перемоги та майбутнього», — наголосив нардеп.

Нагадаємо, що у 2026 році для банків запроваджено нову базову ставку податку на прибуток підприємств у розмірі 50%. Це передбачено Законом України від 03.12.2025 № 4698, яким внесено зміни до Податкового кодексу України та визначено особливості оподаткування банків.

Підвищена ставка застосовуватиметься:

  • до оподаткування прибутку, починаючи з податкових звітних періодів 2026 року;
  • до оподаткування дивідендів відповідно до пункту 57.1-1 статті 57 ПКУ.

У 2026 році банки не можуть зменшувати фінансовий результат до оподаткування на суму збитків минулих років.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Де шукати гроші для стартапу: огляд венчурних фондів, відкритих для українців

Скільки ФОПів відкрили в Україні у 2025 — Опендатабот

НБУ посилить систему кіберзахисту фінустанов

Рубрики: АналітикаБанкиГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодаткова
google news
Новини по темі
Колишній СМО monobank приєднався до нігерійського необанку як співзасновник 30.01.2026

Колишній СМО monobank приєднався до нігерійського необанку як співзасновник
Mastercard запускає новий сервіс для банків і ритейлу 28.01.2026

Mastercard запускає новий сервіс для банків і ритейлу
Стейблкоїни є реальною загрозою для банків — Standard Chartered 28.01.2026

Стейблкоїни є реальною загрозою для банків — Standard Chartered
Як змінився ринок кредитування України: прогнози банків 27.01.2026

Як змінився ринок кредитування України: прогнози банків
НБУ оновив вимоги до банків щодо управління ризиками 27.01.2026

НБУ оновив вимоги до банків щодо управління ризиками
Банківський гігант UBS розглядає запуск криптотрейдингу 26.01.2026

Банківський гігант UBS розглядає запуск криптотрейдингу
Вибір редакції
Всі
Дія змінює юридичну форму: навіщо це державі та чи є ризики — відповіді експертів
ТОП статей 26.01.2026

Дія змінює юридичну форму: навіщо це державі та чи є ризики — відповіді експертів

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика
ТОП статей 19.01.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  15:40

RozetkaPay та Вчасно.Каса запустили автоматичну фіскалізацію всіх платежів

 Сьогодні  14:40

Яку суму сплатили до бюджету великі платники податків у 2025 році

 Сьогодні  13:40

АМКУ дозволив Київстару отримати контроль над сервісом Tabletki.ua

 Сьогодні  12:30

Колишній СМО monobank приєднався до нігерійського необанку як співзасновник

 Сьогодні  10:10

Хто з українських банків сплатив найбільше податків у 2025

 29.01.2026  20:40

Скільки б ви заробили, придбавши золотий злиток у 2025 році

 29.01.2026  18:40

Астрономи виявили недалеко від Землі потенційно населену планету

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.