Скільки lifecell заробив та інвестував за квартал — звіт

Український мобільний оператор lifecell збільшив прибуток за перше півріччя 2024-го на 7,6%

Чистий прибуток компанії lifecell за шість місяців 2024 року зріс до 1,213 млрд грн — на 7,6% порівняно з аналогічним періодом 2023-го. Втім прибуток за квітень-червень збільшився відносно другого кварталу минулого року лише на 3,1% — до 630,2 млн грн.

Дохід від звичайної діяльності lifecell збільшився за другий квартал 2024 року на 10,8% — до 3,215 млрд грн, а за все півріччя — на 13,3%.

Відповідно, в січні-березні оператор демонстрував кращі показники, ніж у другому кварталі, зокрема зростання доходу на 16,1% та чистого прибутку на 13%.

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Скоригований показник EBITDA у мобільного оператора становив за квітень-червень 1,776 млрд грн (+3,6%), а за шість місяців цього року — 3,473 млрд грн (+ 4,6%). Маржа ж скоригованої EBITDA у другому кварталі впала на 3,9 в.п. до 55,2%, а у першому півріччі — на 4,6 в.п. до 54,8%.

Капітальні інвестиції lifecell у другому кварталі зменшились на 22% у річному обчисленні до 1,127 млрд грн. У першому ж, навпаки, був значний ріст — на 58% до 1,008 млрд грн. Через це показник за півріччя виріс лише на 2,5%.

Кількість абонентів оператора зросла на 1 липня до 9,8 мільйона (на 14% за останній рік). Однак середній дохід з одного абонента (ARPU) в другому кварталі впав на 1,9% — до 110,6 гривні, після слабкого росту в першому кварталі на 0,5%. За перше півріччя, відповідно, він впав на 0,7% до 107,9 гривні.

Нагадаємо, 9 вересня NJJ оголосила про придбання компаній Датагруп-Volia, лідера серед провайдерів фіксованого зв’язку та платного ТБ в Україні, а також lifecell, третього за величиною та найшвидше зростаючого оператора мобільного зв’язку в країні.

Угода була завершена після виконання всіх попередніх умов, включно з отриманням необхідних регуляторних дозволів.

Також ми писали, що генеральний директор lifecell Ісмет Язиджи оголосив про те, що йде зі своєї посади.

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Джерело: lifecell