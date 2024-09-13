close-btn
PaySpaceMagazine

Скільки lifecell заробив та інвестував за квартал — звіт

13.09.2024 18:00
Дарія Шуть
Читати росiйською

Український мобільний оператор lifecell збільшив прибуток за перше півріччя 2024-го на 7,6%

Скільки lifecell заробив та інвестував за квартал — звіт

Фото: freepik.com

Чистий прибуток компанії lifecell за шість місяців 2024 року зріс до 1,213 млрд грн — на 7,6% порівняно з аналогічним періодом 2023-го. Втім прибуток за квітень-червень збільшився відносно другого кварталу минулого року лише на 3,1% — до 630,2 млн грн.

Дохід від звичайної діяльності lifecell збільшився за другий квартал 2024 року на 10,8% — до 3,215 млрд грн, а за все півріччя — на 13,3%.

Відповідно, в січні-березні оператор демонстрував кращі показники, ніж у другому кварталі, зокрема зростання доходу на 16,1% та чистого прибутку на 13%.

Читайте також: lifecell розширив 4G покриття в Україні

Скоригований показник EBITDA у мобільного оператора становив за квітень-червень 1,776 млрд грн (+3,6%), а за шість місяців цього року — 3,473 млрд грн (+ 4,6%). Маржа ж скоригованої EBITDA у другому кварталі впала на 3,9 в.п. до 55,2%, а у першому півріччі — на 4,6 в.п. до 54,8%.

Капітальні інвестиції lifecell у другому кварталі зменшились на 22% у річному обчисленні до 1,127 млрд грн. У першому ж, навпаки, був значний ріст — на 58% до 1,008 млрд грн. Через це показник за півріччя виріс лише на 2,5%.

Кількість абонентів оператора зросла на 1 липня до 9,8 мільйона (на 14% за останній рік). Однак середній дохід з одного абонента (ARPU) в другому кварталі впав на 1,9% — до 110,6 гривні, після слабкого росту в першому кварталі на 0,5%. За перше півріччя, відповідно, він впав на 0,7% до 107,9 гривні.

Нагадаємо, 9 вересня NJJ оголосила про придбання компаній Датагруп-Volia, лідера серед провайдерів фіксованого зв’язку та платного ТБ в Україні, а також lifecell, третього за величиною та найшвидше зростаючого оператора мобільного зв’язку в країні.

Угода була завершена після виконання всіх попередніх умов, включно з отриманням необхідних регуляторних дозволів.

Також ми писали, що генеральний директор lifecell Ісмет Язиджи оголосив про те, що йде зі своєї посади.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Київстар, Vodafone та lifecell заявили про проблеми через нові вимоги до операторів

Названо, скільки заробив lifecell з початку року

Скільки заробили Київстар, lifecell та Vodafone з одного клієнта у 2024 році — Forbes

Джерело: lifecell

Рубрики: ГрошіКомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україніlifecell
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Власником lifecell й Датагруп-Volia став французький мільярдер 10.09.2024

Власником lifecell й Датагруп-Volia став французький мільярдер
Генеральний директор lifecell пішов з посади 09.09.2024

Генеральний директор lifecell пішов з посади
Як війна позначилася на прибутках найбільших мобільних операторів України 24.08.2024

Як війна позначилася на прибутках найбільших мобільних операторів України
Київстар, Vodafone та lifecell заявили про проблеми через нові вимоги до операторів 02.08.2024

Київстар, Vodafone та lifecell заявили про проблеми через нові вимоги до операторів
lifecell розширив 4G покриття в Україні 01.08.2024

lifecell розширив 4G покриття в Україні
Тарифи на мобільний зв’язок можуть зрости на 50% через нові вимоги до операторів 29.07.2024

Тарифи на мобільний зв’язок можуть зрости на 50% через нові вимоги до операторів
Вибір редакції
Всі
Можливості для українських стартапів від L'Oréal Україна: інтерв'ю із директоркою з корпоративних комунікацій Катериною Захараш
ТОП статей 13.09.2024

Можливості для українських стартапів від L'Oréal Україна: інтерв'ю із директоркою з корпоративних комунікацій Катериною Захараш

 Як нова платіжна система «Прозора Мережа» вплине на ринок — коментарі учасників та партнерів проєкту
ТОП статей 13.09.2024

Як нова платіжна система «Прозора Мережа» вплине на ринок — коментарі учасників та партнерів проєкту
Останні новини
Сьогодні  18:30

У ChatGPT зʼявиться новий потужний конкурент: деталі

 Сьогодні  18:00

Скільки lifecell заробив та інвестував за квартал — звіт

 Сьогодні  17:30

Ціна Ethereum може знову злетіти до $4000: за яких умов

 Сьогодні  17:00

SWIFT анонсувала рішення для обміну токенізованими активами

 Сьогодні  16:20

В Україні запрацює е-система для відстеження медичного канабісу

 Сьогодні  15:40

Кількість активних біткоїн-адрес впала до мінімумів липня 2021 року: що це означає

 Сьогодні  15:00

В Україні введуть податки на посилки з Aliexpress та Temu — Рада

 Всі новини
credit link image