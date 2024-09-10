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Власником lifecell й Датагруп-Volia став французький мільярдер

10.09.2024 12:20
Ольга Деркач
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Компанія NJJ Holding французького мільярдера Ксав’є Ніеля стала власником Датагруп-Volia та lifecell

Власником lifecell й Датагруп-Volia став французький мільярдер

Власником lifecell й Датагруп-Volia став французький мільярдер Фото: freepik.com

Про це йдеться в пресрелізі інвестиційної компанії Horizon Capital.

9 вересня NJJ оголосила про придбання компаній Датагруп-Volia, лідера серед провайдерів фіксованого зв’язку та платного ТБ в Україні, а також lifecell, третього за величиною та найшвидше зростаючого оператора мобільного зв’язку в країні.

Угода була завершена після виконання всіх попередніх умов, включно з отриманням необхідних регуляторних дозволів.

Інвестиційний консорціум NJJ у співпраці з американською приватною компанією Horizon Capital, очолюваною Оленою Кошарною, та генеральним директором Датагруп-Volia Михайлом Шелембою об’єднає Датагруп-Volia та lifecell. Це дозволить створити конвергентну телекомунікаційну платформу, орієнтовану на розвиток, зростання та нові інвестиції.

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Ця важлива угода є першою великою інвестицією від стратегічного інвестора з моменту початку повномасштабного вторгнення. Вона спрямована на підтримку оновлення та розширення телекомунікаційної інфраструктури України.

Михайло Шелемба, чинний генеральний директор Датагруп, очолить нову об’єднану платформу Датагруп-Volia-Lifecell. П’єр Данон, голова Наглядової Ради Датагруп-Volia, продовжить виконувати свої обов’язки на цій посаді й у новій структурі.

«Об’єднана компанія надаватиме послуги мобільного зв’язку понад 10 мільйонам українців, а її фіксована мережа охоплюватиме понад 4 мільйони домогосподарств по всій країні. Злиття Датагруп-Volia та Lifecell також дозволить споживачам скористатися пропозицією потрійного пакету послуг, що включатиме мобільний, фіксований зв’язок та платне телебачення, надаючи при цьому вищу якість обслуговування, кращу ціну та сприяючи подальшій інтеграції до європейських стандартів», — йдеться в пресрелізі.

Нагадаємо, що генеральний директор lifecell Ісмет Язиджи оголосив про те, що йде зі своєї посади. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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За матеріалами: dev.ua.

Рубрики: СвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україніlifecell
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