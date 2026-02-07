close-btn
PaySpaceMagazine

lifecell та Ericsson підписали угоду про модернізацію мережі

07.02.2026 11:30
Микола Деркач

lifecell та Ericsson уклали стратегічну угоду щодо модернізації ядра мережі для підвищення готовності до 5G

lifecell та Ericsson підписали угоду про модернізацію мережі

Фото: lifecell

Про це повідомила пресслужба lifecell.

«Проєкт відкриває новий етап у багаторічному партнерстві компаній і є частиною системної роботи з оновлення мережевої інфраструктури та підготовки до впровадження нових цифрових сервісів і технологій зв’язку наступного покоління в Україні», — йдеться у повідомленні.

Відповідний договір було підписано в Києві керівниками компаній — директором lifecell Михайлом Шелембою та керівницею представництва Ericsson в Україні Вікторією Гварішвілі — за присутності економічного радника Посольства Франції в Україні П’єра Оффре та Надзвичайного і Повноважного Посла Королівства Швеції в Україні Мартіна Оберга.

У межах проєкту lifecell переходить на хмарно-орієнтовану (cloud-native) архітектуру ядра мережі на базі рішень Ericsson, зокрема системи обслуговування сервісів передачі даних та доступу до Інтернету (Packet Core) та сучасних систем управління абонентськими даними (User Data Management). Такий підхід передбачає поступову відмову від застарілих архітектур і створення більш cучасної мережевої платформи.

Зазначається, що модернізація ядра дозволить lifecell підвищити продуктивність і стійкість мережі, оптимізувати використання ресурсів, а найголовніше це суттєво скоротити час виведення нових сервісів на ринок. Cloud-native архітектура забезпечує вищий рівень автоматизації та надійності, що є критично важливим для розвитку мобільного зв’язку наступного покоління.

Читайте також: lifecell підвищить тарифи у лютому

«Оновлення ядра мережі здійснюється відповідно до сучасних принципів 5G. Це створює технічну основу для покращення якості сервісів, динамічного управління мережевими ресурсами та впровадження нових технологічних можливостей, зокрема 5G Standalone і мережевої сегментації (network slicing). Паралельно lifecell модернізує систему управління абонентськими даними, впроваджуючи рішення Ericsson Cloud Native Unified Data Management (UDM), що забезпечує уніфіковане, масштабоване та безпечне управління  даними абонентів», — пояснюють представники оператора.

Що це означає для абонентів

У пресслужбі зазначили, що модернізація ядра мережі закладає основу для подальшого підвищення якості мобільних сервісів для абонентів lifecell. Зокрема, вона забезпечує вищі швидкості передавання даних у мережах 5G NSA, а в перспективі — 5G Standalone (SA) з низькими затримками передачі абонентських даних, що напряму впливає на комфорт користування мобільним інтернетом під час стримінгу, онлайн-ігор і відеозв’язку.

Перехід на хмарно-орієнтоване ядро підвищує стійкість і надійність мережі, зменшує ризик переривань зв’язку та простоїв, а також створює технічні передумови для швидшого впровадження нових сервісів і пристроїв — зокрема застосунків із низькою затримкою (AR/VR, сучасні ігрові сервіси).

«Співпраця lifecell та Ericsson підтверджує спільну орієнтацію компаній на інновації, технологічний розвиток і створення сучасної, гнучкої та готової до майбутніх технологій мобільної мережі для українських користувачів», — наголосили у lifecell.

Нагадаємо, що власником lifecell й Датагруп-Volia став французький мільярдер. Компанія NJJ Holding французького мільярдера Ксав’є Ніеля стала власником Датагруп-Volia та lifecell. 9 вересня NJJ оголосила про придбання компаній Датагруп-Volia, лідера серед провайдерів фіксованого зв’язку та платного ТБ в Україні, а також lifecell, третього за величиною та найшвидше зростаючого оператора мобільного зв’язку в країні. Угода була завершена після виконання всіх попередніх умов, включно з отриманням необхідних регуляторних дозволів.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

АМКУ дозволив Київстару отримати контроль над сервісом Tabletki.ua

Датагруп-Volia-Lifecell залучила найбільші інвестиції з початку війни: на що витратять

Скільки lifecell заробив та інвестував за квартал — звіт

Рубрики: СвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїlifecell
google news
Новини по темі
Всі українські мобільні оператори впровадили технології VoLTE та VoWiFi 05.02.2025

Всі українські мобільні оператори впровадили технології VoLTE та VoWiFi
lifecell підвищить тарифи у лютому 22.01.2025

lifecell підвищить тарифи у лютому
Найбільші мобільні оператори України придбали нові частоти на 2,9 млрд грн 19.11.2024

Найбільші мобільні оператори України придбали нові частоти на 2,9 млрд грн
Датагруп-Volia-Lifecell залучила найбільші інвестиції з початку війни: на що витратять 10.10.2024

Датагруп-Volia-Lifecell залучила найбільші інвестиції з початку війни: на що витратять
Скільки lifecell заробив та інвестував за квартал — звіт 13.09.2024

Скільки lifecell заробив та інвестував за квартал — звіт
Власником lifecell й Датагруп-Volia став французький мільярдер 10.09.2024

Власником lifecell й Датагруп-Volia став французький мільярдер
Вибір редакції
Всі
Дія змінює юридичну форму: навіщо це державі та чи є ризики — відповіді експертів
ТОП статей 26.01.2026

Дія змінює юридичну форму: навіщо це державі та чи є ризики — відповіді експертів

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика
ТОП статей 19.01.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  14:30

Крипторинок втрачає у середньому $20 млрд на день

 Сьогодні  11:30

lifecell та Ericsson підписали угоду про модернізацію мережі

 06.02.2026  17:40

Як бізнесу отримати підтримку: гранти, навчання та менторство

 06.02.2026  15:00

Кійосакі міг брехати, що купував Біткоїн, золото та срібло

 06.02.2026  13:40

НБУ оприлюднив прогноз інфляції на 2026–2028 роки

 06.02.2026  11:20

Віталік Бутерін продав ETH на десятки мільйонів доларів

 06.02.2026  10:10

OpenAI запускає новий ШІ-інструмент

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.