lifecell та Ericsson підписали угоду про модернізацію мережі

lifecell та Ericsson уклали стратегічну угоду щодо модернізації ядра мережі для підвищення готовності до 5G

Про це повідомила пресслужба lifecell.

«Проєкт відкриває новий етап у багаторічному партнерстві компаній і є частиною системної роботи з оновлення мережевої інфраструктури та підготовки до впровадження нових цифрових сервісів і технологій зв’язку наступного покоління в Україні», — йдеться у повідомленні.

Відповідний договір було підписано в Києві керівниками компаній — директором lifecell Михайлом Шелембою та керівницею представництва Ericsson в Україні Вікторією Гварішвілі — за присутності економічного радника Посольства Франції в Україні П’єра Оффре та Надзвичайного і Повноважного Посла Королівства Швеції в Україні Мартіна Оберга.

У межах проєкту lifecell переходить на хмарно-орієнтовану (cloud-native) архітектуру ядра мережі на базі рішень Ericsson, зокрема системи обслуговування сервісів передачі даних та доступу до Інтернету (Packet Core) та сучасних систем управління абонентськими даними (User Data Management). Такий підхід передбачає поступову відмову від застарілих архітектур і створення більш cучасної мережевої платформи.

Зазначається, що модернізація ядра дозволить lifecell підвищити продуктивність і стійкість мережі, оптимізувати використання ресурсів, а найголовніше це суттєво скоротити час виведення нових сервісів на ринок. Cloud-native архітектура забезпечує вищий рівень автоматизації та надійності, що є критично важливим для розвитку мобільного зв’язку наступного покоління.

«Оновлення ядра мережі здійснюється відповідно до сучасних принципів 5G. Це створює технічну основу для покращення якості сервісів, динамічного управління мережевими ресурсами та впровадження нових технологічних можливостей, зокрема 5G Standalone і мережевої сегментації (network slicing). Паралельно lifecell модернізує систему управління абонентськими даними, впроваджуючи рішення Ericsson Cloud Native Unified Data Management (UDM), що забезпечує уніфіковане, масштабоване та безпечне управління даними абонентів», — пояснюють представники оператора.

Що це означає для абонентів

У пресслужбі зазначили, що модернізація ядра мережі закладає основу для подальшого підвищення якості мобільних сервісів для абонентів lifecell. Зокрема, вона забезпечує вищі швидкості передавання даних у мережах 5G NSA, а в перспективі — 5G Standalone (SA) з низькими затримками передачі абонентських даних, що напряму впливає на комфорт користування мобільним інтернетом під час стримінгу, онлайн-ігор і відеозв’язку.

Перехід на хмарно-орієнтоване ядро підвищує стійкість і надійність мережі, зменшує ризик переривань зв’язку та простоїв, а також створює технічні передумови для швидшого впровадження нових сервісів і пристроїв — зокрема застосунків із низькою затримкою (AR/VR, сучасні ігрові сервіси).

«Співпраця lifecell та Ericsson підтверджує спільну орієнтацію компаній на інновації, технологічний розвиток і створення сучасної, гнучкої та готової до майбутніх технологій мобільної мережі для українських користувачів», — наголосили у lifecell.

Нагадаємо, що власником lifecell й Датагруп-Volia став французький мільярдер. Компанія NJJ Holding французького мільярдера Ксав’є Ніеля стала власником Датагруп-Volia та lifecell. 9 вересня NJJ оголосила про придбання компаній Датагруп-Volia, лідера серед провайдерів фіксованого зв’язку та платного ТБ в Україні, а також lifecell, третього за величиною та найшвидше зростаючого оператора мобільного зв’язку в країні. Угода була завершена після виконання всіх попередніх умов, включно з отриманням необхідних регуляторних дозволів.

