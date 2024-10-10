Датагруп-Volia-Lifecell залучила найбільші інвестиції з початку війни: на що витратять

Об’єднана телеком компанія Датагруп-Volia-lifecell отримала $435 млн від IFC та ЄБРР. Цей проєкт є найбільшою прямою іноземною інвестицією в Україну з початку повномасштабної війни

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) та IFC, підрозділ групи Світового банку, погодились видати спільний довгостроковий кредит на $435 млн (по $217,5 млн) на підтримку платформи за участі двох українських телекомунікаційних компаній – lifecell і Датагруп-Volia.

Нагадаємо, нова об’єднана платформа Датагруп-Volia-Lifecell з’явилась після того, як обидві компанії придбала NJJ Holding французького мільярдера Ксав’є Ніеля. Її очолив Михайло Шелемба, чинний генеральний директор Датагруп. Фактично це конвергентна телекомунікаційна платформа, орієнтована на розвиток, зростання та нові інвестиції.

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Як розповів директор департаменту телекомунікацій, медіа та технологій ЄБРР Хольгер Мюнт, $435 млн інвестицій від IFC та ЄБРР будуть спрямовані на поглинання lifecell і Датагруп-Volia французькою NJJ Holding. Гроші витратять на модернізацію, розширення та покращення якості телекомунікаційних послуг в Україні.

Кредитори заявили, що завдяки цьому фінансуванню платформа Датагруп-Volia-lifecell зміцнить захист від кіберзагроз, впровадить більш конкурентоспроможні продукти та послуги та реалізує стандарти найкращих практик.

Водночас цей проєкт є найбільшою прямою іноземною інвестицією в Україну з початку повномасштабної війни. IFC та ЄБРР реалізували його за підтримки Єврокомісії та уряду Франції у формі гарантій. Фінансування сприятиме відновленню телекомунікаційного сектора після завданої йому в результаті російської агресії прямої шкоди в розмірі $1,9 млрд та збитків у розмірі $750 млн.

Раніше ми писали, що генеральний директор lifecell Ісмет Язиджи оголосив про те, що йде зі своєї посади. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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За матеріалами Reuters