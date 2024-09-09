Генеральний директор lifecell пішов з посади

Генеральний директор lifecell Ісмет Язиджи оголосив про те, що йде зі своєї посади

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Після 2700 днів — мій останній день у lifecell. Текст (на фото), написаний турецькою, говорить: «Життя всюди з тобою». І lifecell завжди буде в моїй душі та пам’яті, де б я не був!» — написав Язиджи.

Як пише delo.ua 29 грудня минулого року турецька телекомунікаційна компанія Turkcell оголосила про досягнення домовленості щодо продажу третього за величиною українського мобільного оператора lifecell французькій компанії NJJ Capital.

Цікаве по темі: lifecell розширив 4G покриття в Україні

Язиджи повідомив, що планує залишити посаду після завершення угоди. У березні в інтерв’ю Forbes він зазначив, що в ході попередніх переговорів з потенційним покупцем виявилися розбіжності у баченні подальшого розвитку компанії та умовах співпраці, що вплинуло на його небажання працювати з новими власниками.

Раніше топменеджер повідомляв, що його майбутня роль вже узгоджена, проте зазначив, що в разі незавершення угоди, він готовий залишитися на посаді «до перемоги України» у війні з росією. Це свідчить про те, що, ймовірно, угода щодо продажу lifecell вже завершена.

Нагадаємо, що Антимонопольний комітет схвалив продаж lifecell. 25 липня 2024 року, Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл на купівлю компанією DVL Telecom контролю над ТОВ «Лайфселл», а також ТОВ «Глобал Білгі» і ТОВ «Укртауер» (українські дочірні компанії Turkcell). Це одна з найбільших угод за останні роки на телекомунікаційному ринку.

Раніше ми писали, скільки заробили Київстар, lifecell та Vodafone з одного клієнта у 2024 році. Трійка найбільших мобільних операторів України — Київстар, Vodafone та lifecell — з початку 2024 року втрачають маржинальність, але водночас нарощують інвестиції у власні мережі.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Названо, скільки заробив lifecell з початку року

lifecell розширив перелік країн з 5G роумінгу

lifecell підвищує оплату на деякі тарифи