Антимонопольний комітет схвалив продаж Lifecell

Сьогодні, 25 липня 2024 року, Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл на купівлю компанією DVL Telecom контролю над ТОВ «Лайфселл», а також ТОВ «Глобал Білгі» і ТОВ «Укртауер» (українські дочірні компанії Turkcell). Це одна з найбільших угод за останні роки на телекомунікаційному ринку

«Надано дозвіл на набуття компанією «DVL Telecom» контролю над товариством з обмеженою відповідальністю «лайфселл», — зазначається на сайті АМКУ.

Зазначимо, що DVL Telecom — дочірня компанія французької інвестиційної фірми NJJ Capital.

Нагадаємо, що наприкінці січня цього року турецька телекомунікаційна компанія Turkcell Iletisim Hizmetleri AS підписала угоду про продаж своїх українських підрозділів компанії NJJ Capital. Французький мільярдер Ксав’є Ніль заявив, що його інвестиційна компанія погодилася заплатити $500 млн.

У той час акції Turkcell виросли на 1,7%, компенсувавши попередні втрати, до 70,2 ліри. Ніл заявив, що угода очікує регуляторних перевірок, в тому числі отримання зеленого світла від українського антимонопольного комітету.

Телекомунікаційні операції Ксав’є Ніль вже здійснює в Польщі через компанію «Іліада», а «великий обсяг роумінгового трафіку між країнами означає, що угода має сенс», — сказав Ніл на зустрічі з Паризькою асоціацією бізнес-журналістів у понеділок, 29 січня 2024 року. Він додав, що ціна була низькою, порівняно з прибутками українського оператора lifecell.

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Раніше ми писали, що Turkcell, найбільший оператор в Туреччині за кількістю абонентів, опублікував оголошення щодо продажу дочірньої компанії lifecell 29 грудня 2023 року на Платформі публічного розкриття інформації (KAP), де публічні компанії повинні ділитися такими подіями.

Угода купівлі-продажу охоплює ще дві українські дочірні компанії Turkcell, включаючи Global Bilgi (call-центр та обслуговування клієнтів) та Ukrtower (вежі зв’язку та інфраструктура), згідно з повідомленням на KAP.

Ісмет Язиджи, генеральний директор lifecell, сказав, що покупців на компанію немає вже 5 років, додавши:

«Ми говоримо про компанію, яка ніколи не отримувала навіть 1 долар прибутку. Ми говоримо про компанію, яка за довгі роки марнотратства втратила свій менталітет. Цю ж саму компанію в умовах війни збирається придбати іноземний інвестор, і вартість її кратна сотням мільйонів доларів! Ця ж компанія постійно збільшує частку ринку».

Рішення продати українські компанії приймалось через кілька місяців після того, як Алі Таха Коч був призначений новим генеральним директором компанії Turkcell. Коч працював радником в турецькому уряді, а згодом був призначений керівником відділу інформаційних технологій в адміністрації президента Туреччини. До його призначення Булент Аксу обіймав посаду генерального директора лише кілька днів.

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Наразі Lifecell нарощує всі показники та єдиний з трійки найбільших українських мобільних операторів прозвітував про збільшення прибутку. Про це ми писали у матеріалі: «Скільки заробили Київстар, lifecell та Vodafone з одного клієнта у 2024 році».

Хоч lifecell і замикає трійку лідерів на ринку мобільних послуг, однак темпи росту абонентської бази в нього найбільші. У I кварталі 2024-го кількість клієнтів виросла до 9,7 млн абонентів — на понад 12% у порівнянні з аналогічним періодом 2023-го. Конкуренти зросли лише на 1-2%.

Разом із цим середній чек одного клієнта lifecell збільшився лише на 0,5%, оскільки компанія не поспішає підвищувати тарифи. Vodafone Україна з 15,8 млн абонентів наростила середній чек майже на 8%.

У січні-березні цього року lifecell отримав чистий прибуток у розмірі 583 млн грн. Це на 13%, або на 67 млн гривень більше порівняно з аналогічним періодом минулого року, йдеться в пресрелізі.

А в третьому кварталі 2023 року lifecell показав зростання доходу на 25,7% порівняно з аналогічним періодом попереднього року — до 2,981 млрд грн порівняно з 2, 371 млрд грн у третьому кварталі 2022-го.

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