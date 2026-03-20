НКЦПФР оновила список SCAM-проєктів

20.03.2026 15:00
Ольга Деркач

Національна комісія з цінний паперів та фондового ринку України (НКЦПФР) знову оновила список потенційно небезпечних інвестиційних проєктів

Фото: freepik.com, nssmc.gov.ua

Про це йдеться в офіційному Telegram НКЦПФР.

НКЦПФР продовжує працювати над захистом інвесторів та систематично інформує суспільство про фінансові проєкти з потенційними ризиками.

До переліку додано наступні сумнівні інвестиційні проєкти:

  • «EXT Ltd»;
  • «Universal Group».

Оновлений список містить вже 464 проєкти, щодо яких існують ознаки шахрайства або порушень законодавства. Всі вони доступні до перегляду на офіційному сайті Комісії в розділі «Захист прав інвесторів».

Сумнівний інвестиційний проєкт зазвичай має такі ознаки:  відсутність чітких фінансових прогнозів, непрозора структура, завищені обіцянки прибутку та високі ризики без належного обґрунтування. Повний перелік ознак шахрайства доступний за посиланням.

Цікаве по темі: НКЦПФР пропонує спростити реєстрацію непублічних випусків акцій

Якщо ви виявили підозрілий інвестпроєкт або зіткнулися з ознаками шахрайства — повідомте Комісію на електронну адресу: [email protected].

Перед тим як інвестувати — перевіряйте інформацію, ретельно оцінюйте ризики та довіряйте лише ліцензованим учасникам ринку, наголошують у Комісії.

Нагадаємо, що НКЦПФР заявила, що готує фінансовий ринок до суттєвих змін, а найближчим ключовим кроком має стати запуск особових інвестиційних рахунків. Запуск особових інвестиційних рахунків має сформувати «сучасну фінансову архітектуру», яка потребує «свіжої експертизи та нових ідей». У зв’язку з цим Комісія переходить до «наступних кроків трансформації» та впроваджує зміни в керівному складі як продовження реформи регулятора і посилення інституції на всіх рівнях.

Раніше ми писали, що НКЦПФР офіційно заявила, що не виконуватиме функції регулятора ринку віртуальних активів. Це рішення пов’язане з оновленою редакцією законопроєкту про віртуальні активи, у якій Комісію повністю виключено з переліку органів, відповідальних за нагляд.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НБУ залишив облікову ставку на рівні 15%

Уряд схвалив угоду з Австралією про усунення подвійного оподаткування

Вчені розробили «суператоми» для стабільних квантових комп’ютерів

Новини по темі
Уряд схвалив угоду з Австралією про усунення подвійного оподаткування 20.03.2026

Уряд схвалив угоду з Австралією про усунення подвійного оподаткування
Уряд розширив дію Нацкешбеку на пальне: скільки можна отримати 19.03.2026

Уряд розширив дію Нацкешбеку на пальне: скільки можна отримати
МВФ вимагає від України підвищити податки до кінця березня — Bloomberg 17.03.2026

МВФ вимагає від України підвищити податки до кінця березня — Bloomberg
Український бізнес масово отримує фейкові листи від імені БЕБ: що робити 12.03.2026

Український бізнес масово отримує фейкові листи від імені БЕБ: що робити
PlayCity оштрафував організатора азартних ігор на ₴4,3 млн 05.03.2026

PlayCity оштрафував організатора азартних ігор на ₴4,3 млн
Уряд виділив 16 млрд грн Укрзалізниці на пасажирські перевезення 04.03.2026

Уряд виділив 16 млрд грн Укрзалізниці на пасажирські перевезення

Вибір редакції
Всі
Оголошено переможців ювілейної фінтех-премії PaySpace Magazine Awards 2025
ТОП статей 13.03.2026

Оголошено переможців ювілейної фінтех-премії PaySpace Magazine Awards 2025

 Стрибок цін на нафту: як реагують світові ринки та чого чекати Україні
ТОП статей 10.03.2026

Стрибок цін на нафту: як реагують світові ринки та чого чекати Україні

Останні новини
Сьогодні  17:40

До бюджету надійшло понад 100 млрд грн ПДФО

 Сьогодні  15:00

НКЦПФР оновила список SCAM-проєктів

 Сьогодні  13:40

Скільки б ви отримали, інвестувавши $1000 в акції Chevron на початку 2026

 Сьогодні  12:20

Уряд схвалив угоду з Австралією про усунення подвійного оподаткування

 Сьогодні  11:10

Регулювання ринку небанківського кредитування: що змінилося та чого очікувати

 Сьогодні  10:10

НБУ залишив облікову ставку на рівні 15%

 19.03.2026  21:00

Стартував прийом заявок на премію «Вчасно.Кращі» для цифрових бізнес-кейсів

 Всі новини
