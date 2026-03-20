Уряд схвалив угоду з Австралією про усунення подвійного оподаткування

20.03.2026 12:20
Ольга Деркач

Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт про ратифікацію Конвенції між урядами України та Австралії щодо усунення подвійного оподаткування. Документ має зробити податкові правила більш передбачуваними для бізнесу та створити додаткові умови для розвитку двосторонньої економічної співпраці

Фото: tr.tax.gov.ua, freepik.com

Йдеться про Конвенцію, яка регулює порядок оподаткування доходів, отриманих резидентами однієї держави з джерел в іншій. Паралельно уряд затвердив проєкт розпорядження про подання цього документа на ратифікацію Верховною Радою України. Обидва документи були розроблені Міністерством фінансів.

Конвенція визначає, яка саме країна має право оподатковувати певні види доходів, що виникають у транскордонних операціях. Це має зменшити ризики подвійного оподаткування та зробити умови ведення бізнесу більш зрозумілими для українських і австралійських компаній.

Окремий блок документа стосується обмеження ставок оподаткування. Зокрема, передбачено:

  • дивіденди — 5% за умови володіння не менше ніж 10% капіталу компанії;
  • проценти — 5% для фінансових установ та 10% в інших випадках;
  • роялті — 10%.

Такі ставки відповідають міжнародній практиці й мають знизити податкове навантаження на інвесторів, які працюють між двома країнами.

Цікаве по темі: Готуються масштабні податкові зміни: що вимагає МВФ

Крім того, Конвенція містить низку інструментів для запобігання податковим зловживанням. Серед них — механізми усунення подвійного оподаткування, положення про обмін податковою інформацією між компетентними органами України та Австралії, а також процедура взаємного узгодження для вирішення можливих податкових спорів.

Передбачений обмін інформацією дозволить податковим органам ефективніше відстежувати операції, що можуть використовуватись для ухилення від сплати податків, та підвищить загальний рівень прозорості фінансових потоків.

Конвенція та Протокол до неї набудуть чинності після ухвалення законопроєкту Верховною Радою, завершення всіх необхідних внутрішньодержавних процедур в обох країнах та обміну офіційними повідомленнями між сторонами.

У Міністерстві фінансів очікують, що реалізація документа сприятиме покращенню інвестиційного клімату України, підвищенню довіри з боку іноземних партнерів та активізації торговельно-економічного співробітництва з Австралією. Також це має створити більш стабільні й прозорі умови для бізнесу, який працює на обох ринках.

Скільки податку на землю сплатили українці у 2026

Скільки «податку на Google» сплатили міжнародні компанії у 2026

Як поскаржитись на недоброчесний бізнес у податкову

Джерело: Міністерство фінансів України.

Новини по темі
Готуються масштабні податкові зміни: що вимагає МВФ 19.03.2026

Готуються масштабні податкові зміни: що вимагає МВФ
Скільки податку на землю сплатили українці у 2026 13.03.2026

Скільки податку на землю сплатили українці у 2026
Рада не підтримала законопроєкт про «податок на OLX» 10.03.2026

Рада не підтримала законопроєкт про «податок на OLX»
Скільки грошей задекларували українці у березні 2026 09.03.2026

Скільки грошей задекларували українці у березні 2026
Скільки «податку на Google» сплатили міжнародні компанії у 2026 06.03.2026

Скільки «податку на Google» сплатили міжнародні компанії у 2026
Як поскаржитись на недоброчесний бізнес у податкову 04.03.2026

Як поскаржитись на недоброчесний бізнес у податкову
Вибір редакції
Всі
Оголошено переможців ювілейної фінтех-премії PaySpace Magazine Awards 2025
ТОП статей 13.03.2026

Оголошено переможців ювілейної фінтех-премії PaySpace Magazine Awards 2025

 Стрибок цін на нафту: як реагують світові ринки та чого чекати Україні
ТОП статей 10.03.2026

Стрибок цін на нафту: як реагують світові ринки та чого чекати Україні
Останні новини
Сьогодні  12:20

Уряд схвалив угоду з Австралією про усунення подвійного оподаткування

 Сьогодні  11:10

Регулювання ринку небанківського кредитування: що змінилося та чого очікувати

 Сьогодні  10:10

НБУ залишив облікову ставку на рівні 15%

 19.03.2026  21:00

Стартував прийом заявок на премію «Вчасно.Кращі» для цифрових бізнес-кейсів

 19.03.2026  20:10

НБУ змінив обсяг ліцензії фінкомпанії

 19.03.2026  19:20

Вчені розробили «суператоми» для стабільних квантових комп’ютерів

 19.03.2026  18:30

Nasdaq отримала дозвіл SEC на торгівлю токенізованими акціями

 Всі новини
