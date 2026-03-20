Уряд схвалив угоду з Австралією про усунення подвійного оподаткування

Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт про ратифікацію Конвенції між урядами України та Австралії щодо усунення подвійного оподаткування. Документ має зробити податкові правила більш передбачуваними для бізнесу та створити додаткові умови для розвитку двосторонньої економічної співпраці

Йдеться про Конвенцію, яка регулює порядок оподаткування доходів, отриманих резидентами однієї держави з джерел в іншій. Паралельно уряд затвердив проєкт розпорядження про подання цього документа на ратифікацію Верховною Радою України. Обидва документи були розроблені Міністерством фінансів.

Конвенція визначає, яка саме країна має право оподатковувати певні види доходів, що виникають у транскордонних операціях. Це має зменшити ризики подвійного оподаткування та зробити умови ведення бізнесу більш зрозумілими для українських і австралійських компаній.

Окремий блок документа стосується обмеження ставок оподаткування. Зокрема, передбачено:

дивіденди — 5% за умови володіння не менше ніж 10% капіталу компанії;

проценти — 5% для фінансових установ та 10% в інших випадках;

роялті — 10%.

Такі ставки відповідають міжнародній практиці й мають знизити податкове навантаження на інвесторів, які працюють між двома країнами.

Крім того, Конвенція містить низку інструментів для запобігання податковим зловживанням. Серед них — механізми усунення подвійного оподаткування, положення про обмін податковою інформацією між компетентними органами України та Австралії, а також процедура взаємного узгодження для вирішення можливих податкових спорів.

Передбачений обмін інформацією дозволить податковим органам ефективніше відстежувати операції, що можуть використовуватись для ухилення від сплати податків, та підвищить загальний рівень прозорості фінансових потоків.

Конвенція та Протокол до неї набудуть чинності після ухвалення законопроєкту Верховною Радою, завершення всіх необхідних внутрішньодержавних процедур в обох країнах та обміну офіційними повідомленнями між сторонами.

У Міністерстві фінансів очікують, що реалізація документа сприятиме покращенню інвестиційного клімату України, підвищенню довіри з боку іноземних партнерів та активізації торговельно-економічного співробітництва з Австралією. Також це має створити більш стабільні й прозорі умови для бізнесу, який працює на обох ринках.

Джерело: Міністерство фінансів України.