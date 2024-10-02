Vodafone запускає новий набір у школу Big Data Lab

Vodafone Україна розпочала шостий відбір до школи фахівців з Data Science. Старт навчання заплановано на 14 січня 2025 року

Про це повідомила пресслужба компанії.

Vodafone Big Data Lab — це комплексний інтенсивний курс з підготовки data science спеціалістів, який передбачає вивчення фундаментальних математичних дисциплін, доменну експертизу і практику з реальними великими даними Vodafone.

Навчання триватиме шість місяців і складається з десяти взаємопов’язаних модулів, за кожний з яких відповідає окремий ментор з міжнародною кваліфікацією.

Курс допоможе слухачам отримати теоретичні знання і практичні навички, достатні для старту кар’єри в data science. Наприкінці навчання студенти виконують великий фінальний проект від бізнес підрозділу Vodafone Україна, який базується на реальних великих даних і піде у портфоліо.

Навчання проводиться тричі на тиждень в реальному часі онлайн. Лекції записуються і доступні для повторного перегляду. Студенти можуть консультуватись з менторами на лекціях, в LMS системі чи мессенджерах.

Розмір групи 20-25 осіб.

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Відбір містить такі етапи:

подача заявки на сайті bigdatalab.com.ua;

проходження тестів на визначення рівня підготовки кандидата;

проходження співбесіди для загальної координації і визначення мотивації;

отримання запрошення на навчання.

Після проходження відбору кандидатам можуть запропонувати пройти підготовчий курс для підвищення рівня підготовки.

Старт підготовчого курсу 19 листопада 2024 року.

Старт основного курсу 14 січня 2025 року.

Нагадаємо, що Vodafone Україна — провідна українська телеком компанія, що надає послуги швидкісного інтернету 4G, фіксованого зв’язку та інтернету. Інвестиції Vodafone у період активного будівництва мереж швидкісного в 2015 — 1 півріччі 2024 року перевищили 44 млрд грн. Рекордні інвестиції дозволили забезпечити технологічне лідерство й розвивати нові технологічні послуги – Інтернет речей (IoT), технології та рішення для Smart City, аналітика великих даних, хмарні сервіси та власні рішення на базі ШІ. В Україні послугами Vodafone користуються 15,9 млн клієнтів. З грудня 2019 року Vodafone Україна входить до складу NEQSOL Holding.

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