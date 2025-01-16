Vodafone Україна домовився про відстрочку євробондів

Vodafone Україна, другий за масштабами оператор мобільного зв’язку в країні, запропонував власникам своїх єврооблігацій на суму $399,88 млн перенести термін їх погашення на два роки — до 11 лютого 2027 року

У межах цієї пропозиції компанія готова частково виплатити $99,88 млн разом із накопиченими відсотками, підвищити купонну ставку з 6,2% до 9,625% та надати додаткову винагороду у розмірі 2% від номінальної вартості.

Згідно з інформацією, опублікованою компанією на Ірландській фондовій біржі, спеціальний комітет, що представляє власників 31% облігацій, а також окремий власник, який володіє ще 18% облігацій, підтримали цю ініціативу. У сумі це становить згоду від 49% власників облігацій.

«Постанова НБУ №18 (від 24 лютого 2022 року) не дозволяє позичальникові погашати основний борг за кредитним договором за рахунок коштів, що знаходяться на території України. Хоча позичальник дотепер фінансував відсоткові платежі за кредитною угодою, використовуючи іноземну валюту, наявну в нього за межами України, такі валютні резерви на цей час вичерпано, і позичальник не отримує валютних доходів та, відповідно, не має достатніх валютних резервів за межами України для погашення кредиту до настання строку погашення», — пояснює компанія необхідність відтермінування.

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Станом на 30 вересня 2024 року Vodafone мав 12,7 млрд грн ($308 млн) вільних коштів, їх еквівалентів і депозитів (зокрема державні облігації) та чистий борг у розмірі 10,1 млрд грн ($244 млн). Наразі обсяг вільних коштів скоротився до близько $270 млн. Оператор також уклав угоду про кредитну лінію з українським банком, що дозволяє залучити додаткові $50 млн фінансування, проте ця можливість поки що не була використана.

Крім того, завдяки підтримці акціонера, Vodafone накопичив $53,5 млн на своєму офшорному рахунку. Цю суму може бути збільшено за рахунок кредиту акціонера Telco Investment BV у розмірі $53,5 млн.

«Малоймовірно, що позичальник зможе акумулювати додаткові кошти за межами України на поточну дату погашення облігацій (11 лютого 2025 року) або до неї. Таким чином, позичальник навряд чи зможе виконати свої зобов’язання з погашення за кредитною угодою, якщо пропозиції не будуть прийняті», — підсумовується в документі.

Протягом двох років відстрочки Vodafone планує накопичити достатньо коштів за межами України, що дозволить повністю погасити єврооблігації.

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За матеріалами: Інтерфакс.