close-btn
PaySpaceMagazine

Київстар розширив 4G-покриття ще на сотні населених пунктів

17.07.2025 14:50
Ольга Деркач

Національний оператор електронних комунікацій Київстар продовжує реалізовувати стратегію зміцнення цифрової інфраструктури України, фокусуючись на розбудові та модернізації мережі

Київстар розширив 4G-покриття ще на сотні населених пунктів

Станом на зараз компанія забезпечує найширше покриття 4G серед українських операторів електронних комунікацій і надалі розширює мережу, йдеться в пресрелізі.

Повномасштабна війна ще більше актуалізувала потребу у стабільному зв’язку — як для щоденного спілкування, так і для роботи, доступу до новин і державних послуг. Незважаючи на безпекові ризики та складнощі, спричинені збройною агресією, Київстар продовжує розвиток інфраструктури.

За перші шість місяців 2025 року компанія збудувала 2775 нових базових станцій, розширивши 4G-покриття ще на понад 370 населених пунктів. Загалом з лютого 2022 року LTE-мережа охопила понад 4800 нових населених пунктів. Нині 96% населення на підконтрольній Україні території мають доступ до 4G-зв’язку Київстар.

Цікаве по темі: Київстар запустив власний хмарний сервіс для бізнесу

Також триває поетапна модернізація мережі вздовж автодоріг. Наразі зв’язком 4G забезпечено близько 13 тисяч кілометрів шляхів міжнародного та національного значення.

«Сьогодні ви можете проїхати автошляхом Київ–Львів, практично не перериваючи відеодзвінок, якщо ви абонент Київстар. Ми продовжуємо будувати мережу саме там, де вона найбільш потрібна людям — не лише в містах, а й уздовж доріг, у сільській місцевості. Надійний мобільний зв’язок та інтернет має бути доступним незалежно від того, де знаходиться абонент», — зазначає технічний директор Київстар Володимир Лутченко.

У червні 2024 року під час Міжнародної конференції з відновлення України Київстар оголосив про намір інвестувати $1 млрд у розвиток та відновлення цифрової інфраструктури України у період з 2023 по 2027 рік і неухильно дотримується своїх інвестиційних зобов’язань.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Київстар отримав дозвіл на тестування послуги Starlink Direct-to-Cell в Україні

Мінцифри та Київстар розроблять український ШІ

Дохід Київстар зріс на тлі виходу на біржу

Рубрики: КиївстарНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
google news
Новини по темі
Україна першою в Європі запустить мобільний інтернет Starlink 10.07.2025

Україна першою в Європі запустить мобільний інтернет Starlink
Київстар запустив власний хмарний сервіс для бізнесу 24.06.2025

Київстар запустив власний хмарний сервіс для бізнесу
Київстар отримав дозвіл на тестування послуги Starlink Direct-to-Cell в Україні 19.06.2025

Київстар отримав дозвіл на тестування послуги Starlink Direct-to-Cell в Україні
Мінцифри та Київстар розроблять український ШІ 18.06.2025

Мінцифри та Київстар розроблять український ШІ
Київстар успішно протестував сумісність мережі зі Starlink 10.06.2025

Київстар успішно протестував сумісність мережі зі Starlink
Дохід Київстар зріс на тлі виходу на біржу 09.06.2025

Дохід Київстар зріс на тлі виходу на біржу
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у червні 2025 — аналітика
ТОП статей 17.07.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у червні 2025 — аналітика

 Райф відкриває банкінг для бізнесу: навіщо українським компаніям Open API і що це змінює на ринку
ТОП статей 16.07.2025

Райф відкриває банкінг для бізнесу: навіщо українським компаніям Open API і що це змінює на ринку
Останні новини
Сьогодні  15:40

Скільки ФОПів в Україні закрилося за перше півріччя 2025 — Опендатабот

 Сьогодні  14:50

Київстар розширив 4G-покриття ще на сотні населених пунктів

 Сьогодні  14:00

Міноборони оновить Резерв+ вже цього літа: що зміниться

 Сьогодні  13:00

Скільки податків сплатили резиденти Дія.Сіty у 2025

 Сьогодні  12:10

Жінки-підприємиці можуть отримати гранти до $15 000: деталі

 Сьогодні  11:00

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у червні 2025 — аналітика

 Сьогодні  10:00

XRP може скоро досягти нового рекорду — Алі Мартінес

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber