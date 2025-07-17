Київстар розширив 4G-покриття ще на сотні населених пунктів

Національний оператор електронних комунікацій Київстар продовжує реалізовувати стратегію зміцнення цифрової інфраструктури України, фокусуючись на розбудові та модернізації мережі

Станом на зараз компанія забезпечує найширше покриття 4G серед українських операторів електронних комунікацій і надалі розширює мережу, йдеться в пресрелізі.

Повномасштабна війна ще більше актуалізувала потребу у стабільному зв’язку — як для щоденного спілкування, так і для роботи, доступу до новин і державних послуг. Незважаючи на безпекові ризики та складнощі, спричинені збройною агресією, Київстар продовжує розвиток інфраструктури.

За перші шість місяців 2025 року компанія збудувала 2775 нових базових станцій, розширивши 4G-покриття ще на понад 370 населених пунктів. Загалом з лютого 2022 року LTE-мережа охопила понад 4800 нових населених пунктів. Нині 96% населення на підконтрольній Україні території мають доступ до 4G-зв’язку Київстар.

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Також триває поетапна модернізація мережі вздовж автодоріг. Наразі зв’язком 4G забезпечено близько 13 тисяч кілометрів шляхів міжнародного та національного значення.

«Сьогодні ви можете проїхати автошляхом Київ–Львів, практично не перериваючи відеодзвінок, якщо ви абонент Київстар. Ми продовжуємо будувати мережу саме там, де вона найбільш потрібна людям — не лише в містах, а й уздовж доріг, у сільській місцевості. Надійний мобільний зв’язок та інтернет має бути доступним незалежно від того, де знаходиться абонент», — зазначає технічний директор Київстар Володимир Лутченко.

У червні 2024 року під час Міжнародної конференції з відновлення України Київстар оголосив про намір інвестувати $1 млрд у розвиток та відновлення цифрової інфраструктури України у період з 2023 по 2027 рік і неухильно дотримується своїх інвестиційних зобов’язань.

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