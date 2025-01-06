ЄБРР надасть OTP Банку €200 млн кредиту

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надасть українському АТ «ОТП Банк» (ОТП) нову, не забезпечену фондами кредитну лінію розподілу портфельних ризиків, що дозволить надати 200 мільйонів євро нового фінансування приватному сектору України

Про це йдеться в пресрелізі ЄБРР.

Кредитна лінія ЄБРР забезпечуватиме покриття до 50% кредитного ризику OTP Банку за новими субкредитами, загальна сума яких становить 200 млн євро. Ці кошти будуть спрямовані на підтримку приватного бізнесу, що працює в Україні.

Завдяки механізму посилення кредитоспроможності OTP Банк зможе фінансувати ключові галузі, зокрема сільське господарство, енергетику, виробництво та транспорт. Це допоможе компаніям продовжувати свою діяльність і забезпечувати доступ до життєво важливих товарів.

Кредитна лінія ЄБРР підтримується механізмом покриття ризиків перших збитків, фінансованим донорами, зокрема Європейським Союзом, у межах Української інвестиційної програми (УІП).

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Це вже п’ята та найбільша кредитна лінія, надана ЄБРР OTP Банку, що базується на успішній багаторічній співпраці між цими двома установами. Завдяки цій угоді загальний обсяг дозволеного фінансування під гарантії ЄБРР, підписаного з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, сягає майже 2 млрд євро.

До 20% кредитів із розподіленим ризиком буде спрямовано на підтримку довгострокових інвестицій приватних мікро-, малих і середніх підприємств (ММСП) у сучасні технології, які відповідають стандартам ЄС, та «зелені» ініціативи. Це допоможе підприємствам підвищити конкурентоспроможність як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Після завершення інвестицій субпозичальники зможуть отримати гранти на розвиток, що фінансуються ЄС у межах ініціативи EU4Business, а також технічну підтримку. Вже виділено 66 млн євро грантів ЄС для українських ММСП, з яких 5 млн євро спрямовано на проєкти через OTP Банк.

Додатково, підприємства, які постраждали від війни, втратили або перемістили активи, а також ті, що сприяють реінтеграції ветеранів до ринку праці, можуть розраховувати на інвестиційні стимули.

Нагадаємо, що ЄБРР надасть Укргазбанку €150 млн на кредитування бізнесу. В межах цієї програми фінансування зможуть отримати українські приватні підприємства, державні компанії, муніципалітети та комунальні підприємства, а також домогосподарства, що допоможе їм краще протистояти як поточним викликам у сфері енергетичної безпеки, так і майбутнім наслідкам зміни клімату.

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