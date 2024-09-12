ЄБРР надасть Кредобанку €100 млн на кредити для бізнесу

Кредобанк підписав з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) нову угоду про розподіл ризику при кредитуванні бізнесу

Угоду між представниками Кредобанку та ЄБРР було підписано у Лондоні. Згідно з документом, український банк отримає нефінансований інструмент розподілу ризиків, який покриває 50% кредитного ризику за новим фінансуванням на загальну суму 100 млн євро.

Гарантія ЄБРР надається двома рівними траншами. У межах чинної програми щонайменше 30% усіх кредитів під покриття європейського банку мають отримати компанії аграрного сектора, повідомили у пресслужбі Кредобанку.

Також близько 20 млн євро із загального обсягу портфеля, який покриває гарантія, можна буде витратити для фінансування довгострокових інвестицій мікро-, малих і середніх підприємств (ММСП) у технології та обладнання, які відповідають стандартам ЄС. У тому числі інвестицій у сталі та «зелені» технології.

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У Кредобанку зазначають, що по завершенню інвестиційних проєктів позичальники зможуть отримати грантову підтримку у формі інвестиційних стимулів.

Загалом станом на 1 вересня кредитний портфель Кредобанку перевищив 14,5 млрд грн. За понад два роки співпраці з ЄБРР банк видав українському бізнесу понад 130 млн євро кредитів. Половину з них отримали виробничі підприємства, у тому числі аграрні. Третина позичальників — це підприємства торгівлі, а решта — інші галузі (логістика, будівництво, сфера послуг тощо).

Нагадаємо, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) за підтримки Швейцарії та США поновлює набір виробничих МСП (малі та середні підприємтсва) для участі в Програмі з релокації.

Програма охоплює релокації з постраждалих від війни територій у межах України, що відбулися після 24 лютого 2022 року або заплановані. Бізнес може отримати грант до 30 000 євро.

Також ми писали, що ПриватБанк підписав кредитну угоду на 100 млн грн за державною програмою 5-7-9 з підприємством «Слобожанщина Агро». Воно належить до агрокомпанії IMК і є однією із десяти найбільших компаній аграрної промисловості України.

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