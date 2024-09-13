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ЄБРР надасть Укргазбанку €150 млн на кредитування бізнесу

13.09.2024 9:40
Ольга Деркач
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Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надасть UGB (Укргазбанку) портфельну гарантію на суму 150 мільйонів євро для підтримки кредитування малого та середнього бізнесу (МСБ)

ЄБРР надасть Укргазбанку €150 млн на кредитування бізнесу

ЄБРР надасть Укргазбанку €150 млн на кредитування бізнесу Фото: unsplash.com

UGB став одним із перших банків в Україні, що приєднався до програми підтримки енергетичної безпеки ЄБРР (ESSF), яка дозволить фінансовому сектору країни покращити доступ до фінансування інвестицій в енергетичну безпеку в Україні, йдеться в пресрелізі банку.

ЄБРР за допомогою ESSF частково покриватиме ризики UGB за фінансуванням інвестицій у децентралізоване виробництво енергії, зберігання енергії та заходи з енергоефективності.

В межах цієї програми фінансування зможуть отримати українські приватні підприємства, державні компанії, муніципалітети та комунальні підприємства, а також домогосподарства, що допоможе їм краще протистояти як поточним викликам у сфері енергетичної безпеки, так і майбутнім наслідкам зміни клімату.

Втрати країни внаслідок ворожих атак оцінюються на рівні понад 9 ГВт генеруючих потужностей. Це суттєво вплинуло на здатність України підтримувати економічну та промислову діяльність. Таким чином, енергетична безпека України та функціонування бізнесу опинилися під серйозною загрозою, а цивільне населення зазнає важких наслідків.

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ESSF є ще одним інструментом, який ЄБРР може використовувати для підтримки енергетичної безпеки України в умовах російських атак на критичну енергетичну інфраструктуру.

«Зважаючи на виклики війни, UGB як лідер сталого фінансування в Україні, активно підтримує енергонезалежність як кожного окремого бізнесу, домогосподарств, так і всієї країни в цілому, в тому числі завдяки стратегічному партнерству з ЄБРР. Новий механізм ЄБРР дасть нам можливість посилити підтримку наших клієнтів для забезпечення їх енергостійкості в умовах енергетичної кризи», — зазначив Володимир Пономарьов, перший заступник голови правління Укргазбанку.

Нагадаємо, що ЄБРР надасть Кредобанку €100 млн на кредити для бізнесу. Український банк отримає нефінансований інструмент розподілу ризиків, який покриває 50% кредитного ризику за новим фінансуванням на загальну суму 100 млн євро.

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Рубрики: БанкиГрошіКредитуванняНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнесУкргазбанк
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