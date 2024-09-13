ЄБРР надасть Укргазбанку €150 млн на кредитування бізнесу

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надасть UGB (Укргазбанку) портфельну гарантію на суму 150 мільйонів євро для підтримки кредитування малого та середнього бізнесу (МСБ)

UGB став одним із перших банків в Україні, що приєднався до програми підтримки енергетичної безпеки ЄБРР (ESSF), яка дозволить фінансовому сектору країни покращити доступ до фінансування інвестицій в енергетичну безпеку в Україні, йдеться в пресрелізі банку.

ЄБРР за допомогою ESSF частково покриватиме ризики UGB за фінансуванням інвестицій у децентралізоване виробництво енергії, зберігання енергії та заходи з енергоефективності.

В межах цієї програми фінансування зможуть отримати українські приватні підприємства, державні компанії, муніципалітети та комунальні підприємства, а також домогосподарства, що допоможе їм краще протистояти як поточним викликам у сфері енергетичної безпеки, так і майбутнім наслідкам зміни клімату.

Втрати країни внаслідок ворожих атак оцінюються на рівні понад 9 ГВт генеруючих потужностей. Це суттєво вплинуло на здатність України підтримувати економічну та промислову діяльність. Таким чином, енергетична безпека України та функціонування бізнесу опинилися під серйозною загрозою, а цивільне населення зазнає важких наслідків.

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ESSF є ще одним інструментом, який ЄБРР може використовувати для підтримки енергетичної безпеки України в умовах російських атак на критичну енергетичну інфраструктуру.

«Зважаючи на виклики війни, UGB як лідер сталого фінансування в Україні, активно підтримує енергонезалежність як кожного окремого бізнесу, домогосподарств, так і всієї країни в цілому, в тому числі завдяки стратегічному партнерству з ЄБРР. Новий механізм ЄБРР дасть нам можливість посилити підтримку наших клієнтів для забезпечення їх енергостійкості в умовах енергетичної кризи», — зазначив Володимир Пономарьов, перший заступник голови правління Укргазбанку.

Нагадаємо, що ЄБРР надасть Кредобанку €100 млн на кредити для бізнесу. Український банк отримає нефінансований інструмент розподілу ризиків, який покриває 50% кредитного ризику за новим фінансуванням на загальну суму 100 млн євро.

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