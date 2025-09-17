Співвласниця «Галі Балуваної» планує відкрити новий заклад

Підприємиця-засновниця «Галі Балуваної» Алла Теліга готується відкрити взимку першу власну пекарню у Луцьку

Про це Forbes повідомили у пресслужбі компанії «Галя Балувана». Для підприємиці це вже третій проєкт після створення франчайзингової мережі напівфабрикатів «Галя Балувана» та запуску франшизи сімейних чебуречних «Ціберек».

Нова пекарня матиме широкий асортимент продукції — у меню планують близько пів сотні найменувань, від традиційного хліба до сучасних круасанів. Над розробкою частини рецептур працювали спільно з партнерами у польському Вроцлаві, однак ключовим напрямом залишатимуться вироби з українським смаком та акцентом на локальні традиції.

Серед головних позицій виділяються мініпиріжки з вишнею, створені за родинним рецептом Алли Теліги, а також кето-хліб — продукт із високим вмістом жирів і мінімальною кількістю вуглеводів, орієнтований на сучасних споживачів, які дотримуються спеціальних дієт.

Заклад буде працювати у двох форматах: відвідувачі зможуть придбати продукцію на виніс або ж залишитися за столиками, щоб скуштувати випічку на місці. Теліга зазначає, що формат пекарні насамперед орієнтований на чинних та потенційних франчайзі мережі «Галя Балувана», які прагнуть розширювати власний бізнес.

Цікаве по темі: Співвласниця «Галі Балуваної» розпочала продаж нової франшизи

Восени команда планує зосередитися на вдосконаленні рецептур і тестуванні нового меню. Питання масштабування формату за участю партнерів підприємниця готова розглядати після запуску першого об’єкта взимку та аналізу фінансових результатів його роботи.

Компанія «Галя Балувана», заснована Олександром та Аллою Телігами разом із Володимиром Матвійчуком у 2018 році, на сьогодні є однією з найбільших франчайзингових мереж напівфабрикатів в Україні. Станом на вересень 2025 року вона налічує 160 франчайзі та 981 партнерський магазин.

У квітні 2025 року до складу співвласників долучився серійний підприємець Сергій Сподін, який викупив частку у бізнесі після виходу з нього Володимира Матвійчука в лютому. Невдовзі після цього Алла Теліга оголосила про низку управлінських змін у мережі. Зокрема, йшлося про централізацію закупівлі сировини, розширення асортименту за рахунок готових страв та підвищення роялті для партнерів.

У серпні цього року Теліга запустила ще один напрямок — франшизу сімейних чебуречних «Ціберек». Для відкриття такого закладу інвесторам необхідно вкласти щонайменше $60 000.

