Де в Європі найвищий рівень бідності населення

Європа може бути одним із найбагатших регіонів планети, але рівень життя тут усе ще сильно відрізняється від країни до країни

Рівень бідності в Європі за країнами

Болгарія (30,3%), Туреччина (30,4%) та Румунія (27,9%) очолюють рейтинг — приблизно кожен третій мешканець цих країн стикається з економічними труднощами.

Такі високі показники відображають нижчі середні зарплати, вищу нерівність доходів і слабші системи соцзахисту порівняно з ядром ЄС.

У південній Європі вирізняються також Греція (26,9%) та Іспанія (25,8%), де рівень безробіття зріс після боргової кризи 2008–2014 років і так і не відновився повністю. Постійне безробіття серед молоді ускладнює накопичення багатства для нових поколінь.

Литва (25,8%) і Латвія (24,3%) лідирують серед балтійських країн, що підкреслює тривалий розрив між містом і селом.

Домогосподарства у сільській місцевості заробляють приблизно на 20% менше, ніж у містах, що збільшує ризик соціального відчуження.

Для порівняння, в Україні від початку війни рівень бідності зріс майже удвічі — до 37%. Про це у липні 2025 року повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. Такий показник є вищим, ніж у будь-якій країні Європи.

Північна та Центральна Європа

Чехія демонструє найнижчий показник — 11,3%, далі йдуть Словенія (14,4%) та Нідерланди (15,4%).

Ці країни поєднують вищі медіанні зарплати з розвиненими системами соцзахисту, які пом’якшують шоки доходів.

Скандинавські держави близькі до середнього по ЄС: Фінляндія (16,8%), Швеція (17,5%) і Данія (18,0%).

Німеччина (21,1%) трохи перевищує середнє по ЄС (21,0%), що відображає розрив між індустріалізованим південним заходом та менш заможними східними землями — відлуння поділу після возз’єднання, який і досі впливає на рівень життя.

На карті нижче показано рівень бідності у 2024 році, виміряний за часткою людей, які перебувають під загрозою бідності чи соціального відчуження у кожній країні.

Ціль ЄС до 2030 року щодо зниження бідності

Брюссель прагне до 2030 року вивести з бідності чи соціального відчуження щонайменше 15 млн мешканців, серед них — 5 млн дітей.

Проте прогрес зупинився після пандемії: інфляція «з’їла» реальні зарплати та збільшила рахунки за енергію і продукти.

Успіх може залежати від:

поліпшення доступу до дешевого житла,

підвищення кваліфікації працівників для продуктивніших робіт,

скорочення гендерного розриву в оплаті праці.

Без швидшого зростання доходів у південних та східних країнах-членах, блок ризикує закріпити поділ між північчю та півднем.

