Співвласниця «Галі Балуваної» розпочала продаж нової франшизи

Із серпня 2025 року співвласниця мережі «Галя Балувана» Алла Теліга розпочала продаж франшизи свого нового гастрономічного проєкту — чебуречної під назвою «Ціберек»

Про це повідомили Forbes у пресслужбі мережі.

«Ціберек» — це сімейний заклад, що поєднує простоту традиційної кухні з ресторанним рівнем обслуговування та доступними цінами, пояснює концепцію проєкту його засновниця.

Фінансова модель франшизи передбачає інвестиції, що стартують від $60 000 — точна сума залежить від розміру обраного приміщення. Паушальний платіж становить $15 000, а щомісячне роялті — 2% від виручки. Додаткових відрахувань, таких як маркетингові внески, не передбачено.

Формат «Ціберек» розроблений з урахуванням можливості оперативного масштабування. Потенційним партнерам франшиза надає повний набір інструментів для запуску: готові технологічні карти, навчальні програми для персоналу, дизайн-проєкти, підтримку на етапі відкриття, брендовані маркетингові матеріали та інше.

Головний офіс компанії контролюватиме розподіл територій для нових точок, щоб уникнути внутрішньої конкуренції серед франчайзі, зазначає Теліга.

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До основних вимог, що ставляться перед майбутніми партнерами, входять: досвід у підприємництві або суміжних напрямках, управлінські навички, підприємницьке мислення, готовність навчатися, а також згода на дотримання корпоративних стандартів, внутрішніх процедур та стилю мережі.

Перший заклад під брендом «Ціберек» був відкритий у Луцьку ще в грудні 2024 року, а вже в лютому 2025-го в Хмельницькому відкрився перший франчайзинговий об’єкт, власницею якого стала Інна Верцинська. За словами Теліги, проєкт влучив у потребу ринку.

«Ми побачили незакриту нішу: у багатьох містах є попит на прості страви у зрозумілому форматі, але з вищим рівнем сервісу, ніж стрітфуд», — говорить Теліга.

За її даними, середній денний продаж у «Ціберек» перевищує 300 чебуреків, а у години пік зали повністю заповнені.

«В нас цікава концепція. Ніби і чебуреки, але подача як у ресторані, та ще й низька ціна — від 115 грн», — підкреслює засновниця.

У стратегічних планах компанії — активне розширення мережі протягом найближчих двох років із прицілом на регіональні центри й малі міста, де спостерігається стабільне зростання попиту на доступну, але якісну ресторанну їжу.

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