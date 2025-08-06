Співвласниця «Галі Балуваної» розпочала продаж нової франшизи

Із серпня 2025 року співвласниця мережі «Галя Балувана» Алла Теліга розпочала продаж франшизи свого нового гастрономічного проєкту — чебуречної під назвою «Ціберек»
Про це повідомили Forbes у пресслужбі мережі.
«Ціберек» — це сімейний заклад, що поєднує простоту традиційної кухні з ресторанним рівнем обслуговування та доступними цінами, пояснює концепцію проєкту його засновниця.
Фінансова модель франшизи передбачає інвестиції, що стартують від $60 000 — точна сума залежить від розміру обраного приміщення. Паушальний платіж становить $15 000, а щомісячне роялті — 2% від виручки. Додаткових відрахувань, таких як маркетингові внески, не передбачено.
Формат «Ціберек» розроблений з урахуванням можливості оперативного масштабування. Потенційним партнерам франшиза надає повний набір інструментів для запуску: готові технологічні карти, навчальні програми для персоналу, дизайн-проєкти, підтримку на етапі відкриття, брендовані маркетингові матеріали та інше.
Головний офіс компанії контролюватиме розподіл територій для нових точок, щоб уникнути внутрішньої конкуренції серед франчайзі, зазначає Теліга.
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До основних вимог, що ставляться перед майбутніми партнерами, входять: досвід у підприємництві або суміжних напрямках, управлінські навички, підприємницьке мислення, готовність навчатися, а також згода на дотримання корпоративних стандартів, внутрішніх процедур та стилю мережі.
Перший заклад під брендом «Ціберек» був відкритий у Луцьку ще в грудні 2024 року, а вже в лютому 2025-го в Хмельницькому відкрився перший франчайзинговий об’єкт, власницею якого стала Інна Верцинська. За словами Теліги, проєкт влучив у потребу ринку.
«Ми побачили незакриту нішу: у багатьох містах є попит на прості страви у зрозумілому форматі, але з вищим рівнем сервісу, ніж стрітфуд», — говорить Теліга.
За її даними, середній денний продаж у «Ціберек» перевищує 300 чебуреків, а у години пік зали повністю заповнені.
«В нас цікава концепція. Ніби і чебуреки, але подача як у ресторані, та ще й низька ціна — від 115 грн», — підкреслює засновниця.
У стратегічних планах компанії — активне розширення мережі протягом найближчих двох років із прицілом на регіональні центри й малі міста, де спостерігається стабільне зростання попиту на доступну, але якісну ресторанну їжу.
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