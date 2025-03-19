«Галя Балувана» відновила продаж франшизи

Франшиза мережі магазинів заморожених напівфабрикатів «Галя Балувана» знову стане доступною для нових партнерів

Про це LIGA.net повідомила співвласниця мережі Алла Теліга.

«Купівля франшизи буде доступна і для нових партнерів. Так, із 2023 року це було доступно лише наявним франчайзі. Але зараз ми це змінюємо. Тож продажі знову стартують», — зазначила Теліга.

На сьогодні «Галя Балувана» представлена понад 950 торговими точками. Власниця планує розширення асортименту та посилення контролю за якістю продукції.

«Планую розвивати асортимент продукції, створювати нові категорії. Вже є певні бачення і напрацювання. Створюємо ще більший відділ аудиту для контролю якості», — розповідає вона.

Цікаве по темі: «Закордонна франшиза — гарний спосіб підтримати наявний бізнес в Україні» — Алла Теліга, співзасновниця мереж «Галя Балувана» та Wesoła Pani, про те, як вийти на міжнародний ринок

Крім того, родина Теліг розвиває міжнародний бізнес, зокрема мережу Wesoła Pani, яка працює в Польщі, Нідерландах та Латвії і є аналогом «Галі Балуваної». В Україні ж вони запустили мережу сімейних чебуречних «Ціберек», франшиза якої буде доступна для придбання вже з квітня цього року.

Нагадаємо, що у Лос-Анджелесі (США) відкрили перший заклад від співзасновника «Галі Балуваної» Володимира Матвійчука — MULTIBAR. Клієнти зможуть насолодитися смаком неперевершених українських страв, включаючи вареники, пельмені, чебуреки та багато інших. Крім того, заклад проводить спеціальну дегустацію страв.

Раніше ми писали, що Алла Теліга відкрила новий заклад у Луцьку — чебуречну «Ціберек». Меню для чебуречної «Ціберек» створювали Алла Теліга, авторка всіх рецептів для мережі «Галя Балувана», та шеф-кухар Владислав Цимбалюк, фіналіст третього сезону «Мастер Шеф Професіонали».

Крім того, співвласник «Галі Балуваної» Володимир Матвійчук хоче створити найбільшу в Україні мережу фастфудів. В його планах відкрити 2000 закладів GABAR по всій Україні.

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