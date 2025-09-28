close-btn
PaySpaceMagazine

Світовий борг стрімко зріс на $21 трлн, оновивши рекорд

28.09.2025 13:00
Ольга Деркач

Світовий борг наприкінці другого кварталу 2025 року досяг історичного максимуму у $337,7 трлн. Його зростання спричинили пом’якшення грошово-кредитної політики у світі, слабший долар США та більш м’яка політика провідних центральних банків

Світовий борг стрімко зріс на $21 трлн, оновивши рекорд

Фото: freepik.com

Про це йдеться у квартальному звіті Інституту міжнародних фінансів (IIF), пише Reuters.

За перше півріччя борг зріс більш ніж на $21 трлн і сягнув $337,7 трлн. Найбільші прирости у доларовому вимірі зафіксовані в Китаї, Франції, США, Німеччині, Великій Британії та Японії. Частково такий ефект пояснюється падінням курсу долара: з початку року він ослаб на 9,75% відносно кошика ключових валют.

Порівняння зі стрибком під час COVID-19

За оцінкою IIF, масштаби зростання боргу можна порівняти з другою половиною 2020 року, коли через антикризові заходи пандемії відбувся безпрецедентний стрибок глобального боргу.

Найбільші зрушення у співвідношенні боргу до ВВП зафіксовані у Канаді, Китаї, Саудівській Аравії та Польщі. Натомість в Ірландії, Японії та Норвегії цей показник знизився. Загалом глобальне співвідношення боргу до виробництва знижувалося повільними темпами та становить трохи вище 324%.  Однак у країнах, що розвиваються, цей коефіцієнт досяг 242,4% — нового рекорду після перегляду в бік зниження в останньому звіті в травні.

Борг у цих економіках зріс на $3,4 трлн у другому кварталі, встановивши новий максимум понад $109 трлн.

Читайте також: Держборг України у 2026 році перевищить ВВП

Державні витрати та ринок облігацій

Директор з досліджень сталого розвитку IIF Емре Тіфтік заявив, що зростання військових витрат посилюватиме навантаження на державні бюджети на тлі зростання геополітичної напруги. За його словами, головним драйвером зростання є саме державний борг, який особливо швидко зростав у країнах «Великої сімки» та Китаї.

Водночас реакція ринку облігацій у розвинених економіках є жорсткішою: прибутковість десятирічних облігацій G7 наблизилася до максимумів із 2011 року.

Ризики для ринків, що розвиваються

IIF попереджає, що країни з ринками, що розвиваються, стикаються з рекордними $3,2 трлн погашень облігацій і кредитів, які припадають на решту 2025 року. Особливо ризикованими названі Японія, Німеччина та Франція, де може посилитися тиск так званих «облігаційних вартових» (bond vigilantes) — інвесторів, які позбуваються паперів країн із нестійкими фінансами.

Окремо у звіті виділено США: близько 20% боргу та 80% випусків казначейських паперів мають короткостроковий характер. IIF попереджає, що така залежність може підвищити політичний тиск на центробанк утримувати ставки низькими, що ставить під загрозу незалежність монетарної політики.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки грошей заборгували українці та бізнес банкам у 2025 — Опендатабот

Скільки українці взяли іпотечних кредитів — НБУ

Уряд схвалив проєкт Держбюджету на 2026 рік

Рубрики: АналітикаГрошіСвітНовини
google news
Новини по темі
Чи зарахують закордонний стаж до пенсії 28.09.2025

Чи зарахують закордонний стаж до пенсії
З 1 жовтня зміняться правила сплати ЄСВ для ФОП та самозайнятих осіб 28.09.2025

З 1 жовтня зміняться правила сплати ЄСВ для ФОП та самозайнятих осіб
Українські стартапи можуть отримати до €40 тис.: УФС анонсував програму 27.09.2025

Українські стартапи можуть отримати до €40 тис.: УФС анонсував програму
З якої дати пенсіонери отримують вікову доплату 27.09.2025

З якої дати пенсіонери отримують вікову доплату
Як змінився держборг України у серпні 26.09.2025

Як змінився держборг України у серпні
Платіжки за опалення можуть зрости втричі — експерт 26.09.2025

Платіжки за опалення можуть зрости втричі — експерт
Вибір редакції
Всі
Оподаткування продажів на онлайн-платформах: що пропонує уряд і які зміни чекати
ТОП статей 26.09.2025

Оподаткування продажів на онлайн-платформах: що пропонує уряд і які зміни чекати

 Чому крипторинок нестабільний: головні фактори волатильності
ТОП статей 17.09.2025

Чому крипторинок нестабільний: головні фактори волатильності
Останні новини
Сьогодні  14:30

3 способи заробляти на криптовалюті, окрім інвестування

 Сьогодні  13:00

Світовий борг стрімко зріс на $21 трлн, оновивши рекорд

 Сьогодні  11:30

Чи впаде Біткоїн нижче $100 000 до 2026 — прогноз експертів

 Сьогодні  10:00

З 1 жовтня зміняться правила сплати ЄСВ для ФОП та самозайнятих осіб

 27.09.2025  16:00

Вчені вперше сфотографували формування нової планети

 27.09.2025  14:30

Українські стартапи можуть отримати до €40 тис.: УФС анонсував програму

 27.09.2025  11:30

Щодня зникає майже тисяча Біткоїн-мільйонерів

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.