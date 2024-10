Біткоїн впав до $61 000: причини

Біткоїн (BTC) сьогодні знизився до рівня $61 тис., а ціни на Ethereum (ETH), Solana (SOL) та XRP пішли за ним з турбулентними коливаннями

Ціна Біткоїна впала майже на $4 000 менш ніж за 24 години після ракетного удару Ірану по Ізраїлю, завданого пізно ввечері 1 жовтня.

У вівторок актив торгувався на рівні трохи більш як $64 000, але після атаки різко впав, досягнувши дна на позначці біля $60 000. З того часу BTC відновився до позначки $61 700 під час ранкових торгів в Азії в середу, але наразі торгується за $61 400 (- 3,61%).

Згідно з Індексом страху та жадібності Біткоїна, ринкові настрої швидко змінилися від “жадібності” кілька днів тому до “страху” сьогодні. Втім, в цьому немає нічого нового.

Дехто може назвати Біткоїн активом «безпечної гавані», але він і раніше демонстрував таку поведінку під час геополітичної напруженості. BTC впав більш ніж на 13% за кілька днів після удару Ірану по Ізраїлю в середині квітня.

І навпаки, такі сировинні товари, як золото і сира нафта, сьогодні зростають. Першопроходець Біткоїна Самсон Моу побачив у цьому іронію, опублікувавши 2 жовтня пост на X.

Imagine trying to hedge against war by selling #Bitcoin to buy paper gold that you can’t move anywhere in the event of actual war. https://t.co/KX6WDaBJiM

Аналітики, схоже, не занепокоєні, оскільки, попри цей розпродаж, Біткоїн залишається в межах свого шестимісячного діапазону, обмеженого каналом. Пітер Брандт, один з найвідоміших трейдерів сировинними товарами, прокоментував останнє падіння ціни Біткоїна, заявивши, що бикам необхідно повернути $71 000, щоб відновити імпульс.

Попри те, що флагманська криптовалюта пережила зростання у вересні, це не порушило семимісячну послідовність нижчих максимумів і нижчих мінімумів. За словами Брандта, тільки закриття вищезазначеного рівня означатиме, що бичачий тренд з мінімуму, зафіксованого в листопаді 2022 року, залишиться в повній силі.

Тим часом аналітик IncomeSharks прогнозує ще одне падіння, перш ніж ціна почне зростати в кінці цього місяця.

#Bitcoin – We are all taking guesses here. If we are to get Pumptober I think this is still the likely scenario. Make people think $59k is the low but wick to $57k. Then people are bearish and sell and we reverse. Slowly back up and finish the month red then November green. pic.twitter.com/33wAPHswyz

— IncomeSharks (@IncomeSharks) October 1, 2024